Yunanistan'da kar iki can aldı

Yunanistan’da son 12 yılın en ağır kar yağışı yaşanıyor. Ülke çapında elektrik kesintileri yaşanırken yoğun kar yağışı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı. Hükümet tarafı zorunlu olmadıkça sokağa çıkılmaması uyarısında bulunurken Girit ve Eğriboz'da iki kişi hayatını kaybetti

Midia (Medeia) ismiyle anılan kötü hava koşulları tüm Yunanistan'ı etkisi altına aldı. Ülkenin neredeyse tamamı karla kaplandı.

Son 12 yılın en ağır kışı yaşanırken, kötü hava koşulları nedeniyle iki kişi de hayatını kaybetti.

Girit'te hayvanlarını beslemeye giden 56 yaşındaki çoban karda mahsur kaldı ve kalbinin durması sonucu yaşamını yitirdi.

Eğriboz Adası'nın merkeze uzak bir köyünde, 250 metre rakımda yaşayan 80 yaşında bir vatandaş ise sağlık problemleri nedeniyle hastaneye gitmesi gerekirken, kötü hava koşulları nedeniyle yetkililer kendisine ulaşamadı. Evinde mahsur kalarak yaşama veda etti.

Ülke genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle bazı yollar da trafiğe kapatıldı.

Kar yağışına çok da alışık olmayan Atina da beyaza büründü. En son 2004'te böylesi bir beyaza bürünen Atina'da yağan kar büyük heyecan yarattı.

Sokaklar karın tadını çıkarmak isteyen Atinalılar ile doldu. Kar tüm şehri olduğu gibi pandemi dahil bir çok sorunun da üzerini bir süreliğine olsa dahi örttü.

Karla birlikte etkili olan rüzgar çoğu gemi seferinin de iptal edilmesine neden oldu.

Sivil Savunma Genel Sekreterliği Doğu ve Kuzey Attiki Bölgelerinde vatandaşları zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları yönünde uyardı.