Yunanistan'da eşcinsel çiftler evlenip çocuk edinebilecek

Evliliğin iki farklı cinsiyet arasında olduğuna ilişkin medeni kanun maddesinin değiştirilmesiyle eşcinsel çiftlere resmi nikah ve ortak çocuk edinme imkanı tanıyan yasa tasarısı 300 sandalyelik mecliste 176 evet oyu ile kabul edildi

Yunanistan Parlamentosu eşcinsel evliliklere ve eşcinsel çiftlerin birlikte çocuk edinmesine imkan tanıyacak yasa tasarısını onaylandı. Evliliğin iki farklı cinsiyet arasında olduğuna ilişkin medeni kanun maddesinin değiştirilmesiyle eşcinsel çiftlere resmi nikah ve ortak çocuk edinme imkanı tanıyan yasa tasarısı 300 sandalyelik mecliste 176 evet oyu ile kabul edildi. Yasa tasarısına, açık oylamada 76 milletvekili hayır oyu kullanırken, 2 milletvekili çekimser oy kullandı. 46 milletvekili ise oylamaya katılmadı. İktidardaki Yeni Demokrasi Partisi'nin tüm milletvekilleri yasaya evet oyu vermezken, tasarı parti içi tartışmalara da neden oldu. Yasa tasarısına muhalefetin sol partilerde temsil edilen milletvekillerinin çoğu destek verdi. Bazı sol parti milletvekilleri ise oylamaya katılmamayı tercih etti. Yunanistan Komünist Partisi (KKE) ise evlat edinmelere imkan tanıyacağı gerekçesiyle yasa tasarısına destek vermedi. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, oylamanın ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Bugün Yunanistan, Avrupa Birliği'nin (AB) evlilikte eşitlik prensibini yasalaştıran 16'ıncı ülkesi oldu. Gururluyuz çünkü oy verdiğimiz yasa tasarısı insan hakları açısından bir dönüm noktasıdır ve günümüz Yunanistan'ını yansıtmaktadır: Avrupa değerlerine bağlı, ilerici ve demokratik bir ülke" ifadesini kullandı.

SİYASETÇİ MECLİSTE YILLAR SONRA İTİRAF ETTİ

Öte yandan Yunanistan'da bir süredir tartışmada olan eşcinsel evlilik konusu parlamentoda görüşüldükten sonra onaylanırken, kürsüye çıkan deneyimli siyasetçi Spiros Bibilas'ın konuşması hem siyasetçilerden hem de sosyal medya üzerindeki kullanıcılardan büyük beğeni aldı.

Muhalefet bloğunda yer alan siyasetçi eşcinsel evliliğin onaylanmasını destekleyen bir konuşma yaparak gündeme geldi. Bibilas'ın konuşması hem parlamentodaki siyasetçiler hem de hükümet sıralarında uzunca bir süre boyunca ayakta alkışlandı.

Oturumda kürsüye çıkan Bibilas, konuşmasında uzun yıllardır eşcinsel olduğunu ve bunu gizlemek zorunda kaldığını söyledi.

Bibilas, "Kapanışı kişisel bir referansla, kamusal bir itirafla yapacağım. Ben, 50'li yıllarda, şehrin merkezinde sıradan orta sınıf bir ailede doğdum. Erkekliğe 10 yaşında, yani 60'lı yıllarda adım attım. Çok küçük yaşlardan itibaren bir konuda diğer insanlardan farklı olduğumu anladım. Bunu nasıl anladım? Küçüklüğümden beri Antik Yunan'a hayran olduğum müzelerde kendimi kadın heykellerine değil, erkek heykellerine kaptırdım. Doğam gereği bir şeylere çekildim" dedi.

Bibilas konuşmasının devamında ise, "Gizlice ağlıyordum, çünkü bir şeyleri saklamak zorundaydım, bundan utanıyordum ve aileme bile söyleyemiyordum. İçine kapanık, şiirler yazan melankolik bir çocuk oldum. Ama büyüdüm, güçlü ilişkiler, bağlar, bugün kardeşlerimle birlikte benim değerli ailem olan harika yoldaşlar edindim. Bu gizli gözyaşları beni bugün 68 yaşında, gelecekte başka çocuklar ağlamasın, mutlu olsunlar, ne olduklarını, onları neyin cezbettiğini, kiminle yaşamak istediklerini söylemekten korkmasınlar diye savaşmaya yönlendiriyor. Nihayetinde hepimiz insanız" ifadelerini kullandı.

Bibilas'ın bu sözleri büyük alkış topladı.

Bibilas konuşmasının devamında ise, "Gizlice ağlıyordum, çünkü bir şeyleri saklamak zorundaydım, bundan utanıyordum ve aileme bile söyleyemiyordum. İçine kapanık, şiirler yazan melankolik bir çocuk oldum. Ama büyüdüm, güçlü ilişkiler, bağlar, bugün kardeşlerimle birlikte benim değerli ailem olan harika yoldaşlar edindim. Bu gizli gözyaşları beni bugün 68 yaşında, gelecekte başka çocuklar ağlamasın, mutlu olsunlar, ne olduklarını, onları neyin cezbettiğini, kiminle yaşamak istediklerini söylemekten korkmasınlar diye savaşmaya yönlendiriyor. Nihayetinde hepimiz insanız" ifadelerini kullandı.

Bibilas'ın bu sözleri büyük alkış topladı.

