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Yunanistan'da Dinamo Zagreb ve AEK taraftarları arasında çıkan kavgada bir kişi öldü

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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçı, çıkan olaylar nedeniyle ertelendi

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Yunanistan'da Dinamo Zagreb ve AEK taraftarları arasında çıkan kavgada bir kişi öldü
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Yunanistan'ın AEK ile Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçı öncesinde taraftarlar arasında başkent Atina'da çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, dün akşam iki takım taraftarları arasında kavga yaşandı. Kavgada bıçak darbeleri alan bir AEK taraftarı kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Aynı kavgada 6 kişi de yaralanırken, 82'si Hırvat olmak üzere 96 kişi gözaltına alındı.

Dinamo Zagreb kulübü internet sitesinden yapılan açıklamada ise yaşanan olayların kınandığı belirtildi.

Yaşanan olaydan dolayı bu akşam oynanacak AEK-Dinamo Zagreb maçının ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.

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