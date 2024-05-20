banner913
banner932
105. Yıl coşkusu
105. Yıl coşkusu
17 0
19 Mayıs Samsun Yarı Maraton Birincisi Hakan Tazegül
19 Mayıs Samsun Yarı Maraton Birincisi Hakan Tazegül
22 0
 
"Tatar dünyaya savaş açtı"
30 0
Su seviyesi düşüyor
Su seviyesi düşüyor
36 0
Fatma Turgut DAÜ’yü coşturdu
Fatma Turgut DAÜ’yü coşturdu
42 0
Akargöl ve Arslan’ın yasa dışı yollardan KKTC’den çıkış yaptığı tespit edildi
Akargöl ve Arslan’ın yasa dışı yollardan KKTC’den çıkış yaptığı tespit edildi
44 0
“Hukuk Mesleklerinde Kariyer Kongresi” düzenleniyor
“Hukuk Mesleklerinde Kariyer Kongresi” düzenleniyor
18 0
banner1032
banner1038

Yunanistan'da 19 Mayıs krizi: Panathinaikos'tan Samet Akaydin'a kadro dışı

banner1020

Yunan ekibi Panathinaikos, 19 Mayıs paylaşımı yapan milli yıldız Samet Akaydin'i kadro dışı bıraktı. Akaydin'in kısa süre içinde Türkiye'de olması bekleniyor.

banner974
Yunanistan'da 19 Mayıs krizi: Panathinaikos'tan Samet Akaydin'a kadro dışı
banner971

Alınan kötü sonuçların ardından şampiyonluğu kaybeden ve ardından Fatih Terim'le yollarını ayıran Yunan ekibi 'ta 19 Mayıs krizi yaşanıyor.

Panathinaikos, Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafıyla 19 Mayıs paylaşımı yapan milli futbolcu Samet Akaydin'den paylaşımını kaldırmasını istedi.


PAYLAŞIMI KALDIRMADI KADRO DIŞI KALDI


Sports Digitale'in haberine göre; Paylaşımı kaldırmayan Akaydin, Panathinaikos tarafından kadro dışı bırakıldı. 

Akaydin'in kısa süre içinde İstanbul'da olması bekleniyor. 

Türkiye'de son olarak Fenerbahçe forması giyen milli savunmacı, Terim döneminde ocak ayında Panathinaikos'a kiralık olarak gitmişti. 

SAMET AKAYDİN'İN PAYLAŞIMI


Yunanistan'da 19 Mayıs krizi: Panathinaikos'tan Samet Akaydin'a kadro dışı - 1
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.