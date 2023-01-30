Yunanistan'a ait savaş uçağı düştü

Yunanistan'ın hava kuvvetlerine ait bir savaş uçağının Andravida kenti açıklarında düştüğü öğrenildi. Yerel basın İyon Denizi'ne düştüğü belirtilen uçağın F-4 tipi askeri uçak olduğunu açıkladı.

Yunanistan basını, hava kuvvetlerine ait F-4 tipi savaş uçağının İyon Denizi'ne düştüğünü, uçakta sadece pilot ve yardımcı pilotun olduğunu duyurdu.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Andravidas Havaalanı açıklarına düşen uçağı, bölgede uçuş yapan başka bir savaş uçağının bildirdiği aktarıldı.

ERT televizyonu eğitim uçuşu yapan iki pilotun düşmeden önce güvenlik sistemini aktifleştirdiğini ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

GENELKURMAYDAN AÇIKLAMA

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada kazanın sabah saat 10:30 sularında gerçekleştiği, uçağın düştüğü yerin Andarvida üssüne yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.