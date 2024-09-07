Yıllardır gizemli bir uyku hastalığı ile mücadele ediyorlar

Kazakistan'ın kuzeyindeki Kalachi köyü, yıllardır gizemli bir uyku hastalığı ile mücadele ediyor. 2013 yılından bu yana rapor edilen vakalarda, köy sakinleri günlerce, hatta haftalarca uykuda kalırken, halüsinasyonlar, sarhoşluk hissi ve hafıza kaybı gibi semptomlar yaşıyorlar. Bu duruma, köyün yakınındaki Krasnogorsk’ta yaşayanlar da maruz kalmış durumda

Kazakistan'ın Kalachi köyünde gizemli bir uyku hastalığı köy halkını etkiliyor. Köy sakinleri günlerce uykuda kalırken, halüsinasyonlar ve hafıza kaybı yaşıyor. Hastalığın nedeni henüz tam olarak bilinmiyor.

Hastalık bulaşıcı olmasa da, köy sakinleri aniden uykuya dalmakta ve uyanmakta zorluk çekiyorlar. Bazı hastalar uyandıklarında bilinçli konuşabiliyor ancak birkaç dakika içinde tekrar uyuma ihtiyacı hissediyorlar. Uyku hastalığının yanı sıra, etkilenen kişiler halüsinasyonlar yaşıyor, mide bulantısı ve kusma gibi semptomlar gösteriyorlar. Bazı hastalar ise "yüzlerinde bir salyangoz yürüyor" gibi gerçek dışı şeyler gördüklerini söylüyor.

Kalachi'deki bu gizemli hastalığın nedeni hâlâ net olarak belirlenmiş değil. Yerel yetkililer, Sovyet döneminden kalma ve terk edilmiş bir uranyum madeninin, çevreye salınan karbon monoksit ve diğer hidrokarbon gazlarının hastalığa yol açmış olabileceğini öne sürüyor. Bölgede yapılan bazı bilimsel çalışmalar ise, hastalığın yer altı su kaynaklarına sızan kimyasal maddelerden kaynaklanabileceğini iddia ediyor.

Nazarbayev Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, askeri operasyonlarda kullanılan kimyasalların yer altı sularına karışarak hastalığa neden olabileceği teorisini ortaya atmış durumda. Ancak, hangi kimyasalın hastalığa yol açtığı henüz belirlenemedi ve bu durum daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor.

Kalachi köyündeki gizemli uyku hastalığı, hem yerel yetkililer hem de bilim insanları tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Hastalığın nedenini belirlemek ve köylülerin sağlığını korumak için çalışmalar sürüyor.