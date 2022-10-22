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Yıllarca dalga konusu oldu, ülkenin en güzeli seçildi

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Yıllarca çilli ve kızıl saçlı olduğu için baskı ve zorbalıkla karşı karşıya kalan Jessica Gagen, İngiltere’nin en güzel kızı seçildi. Yarışmanın 94 yıllık tarihinde kazanan ilk kızıl kadını oldu

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Yıllarca dalga konusu oldu, ülkenin en güzeli seçildi

Miss England yarışmasında 30 güzellik kraliçesi adayını eleyen Jessica Gagen, birinci seçildi. Çocukluğundan beri çilli ve kızıl saçlı olduğu için baskı ve zorbalıkla karşı karşıya kalan Jessica Gagen, yarışmanın 94 yıllık tarihinde kazanan ilk kızıl kadını oldu. İngiltere’yi Miss World’de temsil edecek. Jessica Gagen 27 yaşında ve Liverpool Üniversitesi’nde Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümünde yüksek lisans yapıyor.
KÜÇÜKKEN ALAY ETMİŞLER 
Jessica Gagen bakır saçlarından ve dolayı küçükken alay konusu olduğunu dile getirdi. Çocukken uğradığı zorbalıklardan dolayı kendisini tuvalete kilitlediğini dile getiren  Gagen, “Ortaokul boyunca kızıl olduğum için alay edildim. Geçmişte olumsuzlukları bırakmaya büyük bir inancım olduğu için geçen yılki yarışmada bundan pek bahsetmedim” dedi.
 “Birkaç kez dövüldüm, bana tükürdüler ve kafama bir şeyler fırlatıldı, ama en kötüsü bir kızın kızıl saçlı olduğum için beni yakmasıydı” diyen Gagen, çocuklarla ilgili eğitimler verdiğini söyleyerek“Eskiden her şeye çok üzülürdüm ama aynı şeyle karşı karşıya olan çocuklara bunun sonsuza kadar sürmeyeceğini göstermeye kararlıyım dedi. Miss England güzeli İngiltere’yi Miss World yarışmasında temsil edecek.
 
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