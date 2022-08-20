Yıldırım çarpması hayatını değiştirdi

Fırtınalı ve yağmurlu bir günün sabahında kızını hastaneye götürmek için yola çıkan Kristoffer Green'in hayatı tamamen değişti





Kristoffer Green, 2015 yılında yağmurlu bir havada elindeki şemsiyesine yıldırım isabet etti.

30 yaşındaki 2 çocuk babası genç adam yıldırım çarpmasından sonra hayatta kalmayı başardı. Yıldırım çarptığında yaşadıklarını, 'Kör edici bir ışıktı kolumdan girdi ve ayağımdan çıktı sonra bayıldım' diyerek anlattı.

"Ertesi gün uyandım ve kendimi iyi hissettim ama konuşmaya gittiğimde konuşamadım. Kelimelerim felç geçirmiş gibi birbirine karıştı" dedi.

Kristoffer Green zamanla toparladı. Kol karıncalanmaları yaşayan Green bu karıncalanmaların ona psişik güçler verdiğini söylüyor.

İşin ilginç yanı; fırtınanın geleceğini tahmin ettiğini iddia eden Kristoffer Green, ne zaman sağ kolu sızlasa karısına, 'Fırtına geliyor' diyor ve birkaç saat sonra fırtına geliyor.

