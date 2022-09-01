Yetimhanede kalan kızlara kemer ve sopalarla saldırdılar

Suudi Arabistan'ın Hamis Muşayt kentindeki bir yetimhaneye baskın yapan aralarında polis üniformalı kişilerin de bulunduğu bir grup, koşulların ve yemeklerin iyileştirilmesini isteyen kız çocuklarına kemer ve sopalarla saldırdı. Ortaya çıkan görüntüler sosyal medya infial yarattı



Suudi Arabistan'da bir yetimhanede kalan kız çocuklarına yönelik şiddetin görüntüleri dünyayı resmen ayağa kaldırdı. Hamis Muşayt kentindeki yetimhanede koşulların ve yemeklerin kötü olmasından yakınan kızlar, aralarında polis üniformalı kişilerin de bulunduğu bir grup tarafından kemer ve sopalarla dövüldü.



BAŞSAVCILIK OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yetimhanede anbean kaydedilen darp anları büyük tepki çekerken, yaşanan olay sonrasında Suudi Arabistan Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Suudi Arabistan Başsavcılığı'ndaki yetkili kaynaklardan alınan bilgiye göre, Asir bölgesindeki Hamis Muşayt kentinde bir yetimhanede gözaltı sırasında gerçekleşen şiddet olayına ilişkin video incelenerek, başsavcılık tarafından soruşturma açıldı



GÖZALTILARIN SEBEBİNE İLİŞKİN BİLGİ VERİLMEDİ

Sosyal medyada videonun yayıldığına işaret eden kaynak, "gözaltına alınan kişinin fiziksel veya psikolojik olarak zarar vermenin, aşağılayıcı muamelede bulunulmasının yasak olduğunu" belirtti. Başsavcılığın toplumu ve kamu malını korumak için adli prosedürleri ve tutuklulara yönelik güvence sağlamadaki adli rolünü sürdürdüğünü vurgulayan aynı kaynak, yetimhanedeki gözaltıların sebebine ilişkin bilgi vermedi.



Asir Emirliğinden bugün yapılan yazılı açıklamada, Asir Emiri Turki bin Talal bin Abdülaziz'in, olayı araştırmak, tüm tarafları araştırmak ve olayı yetkili makama havale etmek için bir komite oluşturulması talimatını verdiği belirtilmişti. Bu talimatın yetimhanedeki olaya ilişkin video ve fotoğrafların sosyal medyada dolaşmasının ardından verildiği aktarılan açıklamada daha fazla bilgiye yer verilmedi. Twitter'da ve Suudi Arabistan yerel basınında dünden bu yana yer alan ancak henüz doğruluğu kanıtlanmayan video ve fotoğraflarda, kız çocuklarının ve kadınların, bazıları üniformalı olan kişiler tarafından "dövüldüğü" görülüyor. Bazı sosyal medya kullanıcıları kadınları darp eden kişilerin emniyet mensubu olduklarını ileri sürüyor. Söz konusu video ve fotoğraflar sosyal medya platformlarında geniş bir etkileşime ve eleştirilere yol açtı.