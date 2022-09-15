Yeni Zelanda’da bavuldan çıkan çocuk cesetleriyle ilgili bir kişi yakalandı

Yeni Zelanda'da açık artırma yoluyla satılan bavullardan çıkan ve ülkeyi sarsan çocuk cesetleriyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı

Yeni Zelanda’nın Auckland kentinde bir açık artırmada satın alınan bavullarda bulunan insan kalıntıları ülkede şok etkisi yaratmış, kalıntıların iki küçük çocuğa ait olduğu ortaya çıkmıştı.

Türkiye’de de yayınlanan Depo Savaşları isimli televizyon programında gerçekleşen açık artırmada, terk edilen bir depodaki ürünler satılmıştı. Depodaki ürünleri açık artırmayla satın alan ancak bavullarda ceset kalıntılarına rastlayan aile ise büyük şok yaşamıştı. Olayın ardından polis, katili ya da katilleri bulmak için soruşturma başlatmıştı.

Ülkeyi sarsan olayla ilişkili bir kadın Güney Kore'de gözaltına alındı. Güney Kore basınına göre, 4 yıl kadar önce öldürülüp bavula konan 7 ve 10 yaşlarındaki çocukların annesi ya da akrabası olduğu düşünülen 42 yaşındaki kadın, Ulsan kentinde bir evde saklanırken yakalandı.

Kore polisi, daha önce kadının 2018'de, yani çocukların ölümüyle hemen hemen aynı dönemde Güney Kore'ye giriş yaptığını ve o tarihten beri ülkeden ayrılmadığını bildirmişti. Yetkililere göre iki çocuğun babası 2017'de kanser nedeniyle hayatını kaybetti.

Yakalanan kadının Yeni Zelanda'ya getirilerek cinayet suçlamasıyla yargılanması bekleniyor.