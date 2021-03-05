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Yeni Zelanda'da art arda depremler

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Yeni Zelanda, 7 ve 8 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. İlk olarak meydana gelen 7,2'lik depremin ardından 7,4 , 8,1 ve 6,2 büyüklüğünde üç büyük deprem daha yaşandı. Depremlerin ardından tsunami uyarısı verildi.

Yeni Zelanda'da art arda depremler
Art arda meydana gelen depremlerin ardından Yeni Zelanda Ulusal Acil Durum Yönetimi Ajansı, tsunami uyarısı yayınladı.
Uyarının ardından Yeni Zelanda'nın Bay Adaları açıklarında tsunami dalgaları görülmeye başlandı.
İlk depremin ardından iki büyük daha deprem yaşandı.
Amerikan Jeoloji Araştırmaları Kurumu, ilk depreme yakın iki noktada 7,4 ve 8,1 büyüklüğünde iki sarsıntının gerçekleştiğini duyurdu.
 
6,2 büyüklüğünde bir deprem daha
Yerel saatle 12.37'de de 6,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Deprem birçok bölgede paniğe yol açtı.
Henüz can ve mal kaybına ilişkin bilgi verilmedi.
Yeni Zelanda Sosyal Kalkınma Bakanlığı, tsunami uyarısı sonrası bir çok noktadaki ofislerini kapattığını duyurdu. Halka kıyıdan yüksek yerlere gitmeleri çağrısı yapıldı.
Kuzey Adalar bölgesinde ufak çaplı tsunami meydana geldi.
Yeni Zelanda Ulusal Acil Durum Yönetimi Ajansı, daha sonra tsunami uyarısını iptal etti.
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