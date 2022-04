Yeni doğan bebeklere isim bularak 450 bin TL kazanıyor

ABD'nin New York kentinde yaşayan 33 yaşındaki Taylor A. Humphrey, mesleği ve kazandığı paralarla şaşırtıyor. Yeni doğan bebeklere isim bulan Humphrey, işinden 450 bin TL'ye kadar para kazanıyor





ABD’nin New York kentinde yaşayan 33 yaşındaki Taylor A. Humphrey, yeni doğan bebeklere isim bulmayı hedefleyen butik bir şirketin sahibi. Dünyada belki de sayılı insanın ilgilendiği mesleği ise ona 450 bin TL’ye kadar kazandırabiliyor. Hem de sadece bir bebek ismi karşılığında…

New York’tan 33 yaşındaki Taylor A. Humphrey, sıradışı işi hakkında konuştu ve yeni doğan bebeklere isim bulma sürecinin 1500 dolardan (22 bin TL) başladığını ve 30 bin dolara (440 bin TL) kadar yükseldiğini duyurdu.

Humphrey’in New York’ta kurduğu şirketine giden ebeveynlerin önce burada bir anket doldurduğu daha sonra ise çocuklarına mükemmel ismi bulmak için Humphrey ile görüştükleri açıklandı.

Humphrey, son işinden 10 bin dolar gibi bir ücret aldığını belirtirken, New Yorker dergisine yaptığı açıklamada, “En popüler bebek isimlerine bakarsanız, kültürel değerlerimizin ve beklentilerimizin açık bir işareti” dedi.

Humphrey, eski aile adlarını bulmak için bir soy araştırması da dahil olmak üzere, ebeveynlerin ideal ismi bulmalarına yardımcı olmak için ciddi çabalar sarf ettiklerini de açıkladı.

Genç kadın, geçtiğimiz yıl 100’den fazla çocuğa isim bulunmasına yardım ettiğini belirtirken, işinin bir parçasının da süreç boyunca ebeveynlere danışmanlık yapmak olduğunu vurguladı.

Humphrey, Lübnanlı, Fransız ve Amerika’da büyüyen bir çocuk için 50 isimlik bir liste hazırladığını da anlattı. Daha sonra ailenin Chloe adında karar kıldığını vurguladı.

Danışman, ilham almak için film jeneriğinden sokak tabelalarına kadar her şeyi taradığını söyleyerek yeni isimleri nasıl bulduğunu anlattı.

Ayrıca Sosyal Güvenlik veritabanını kullanarak trendleri takip ettiğini ve doğal afetler ve belirli markalar gibi şeylerle olumsuz çağrışımlar nedeniyle keskin bir düşüş yaşayan isimleri not ettiğini de vurguladı.