Yeni beşli konferans Temmuz’da olabilir

BM Genel Sekreteri Guterres’in, taraflar arasında anlaşma olması durumunda, bir sonraki beş taraflı konferansın önümüzdeki Temmuz ayında toplanması çağrısı yapmasının beklendiği belirtildi





Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bugün Portekiz’de önemli temaslar gerçekleştireceği, AB devlet başkanları ve yetkililerini, Cenevre’de gerçekleştirilen gayri resmi beş taraflı konferansın sonuçları hakkında bilgilendireceği, öte yandan Rum hükümetinin, bir sonraki beş taraflı görüşmenin koordine edilmesi için üst düzey BM yetkilisi Jane Holl Lute’tan telefon beklediği haber verildi.

Güney’de yayımlanan Alithia gazetesi “Yeni Beş Taraflı Konferans Temmuz’a Gidiyor- Başkan Avrupalı Liderleri Bilgilendiriyor” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, “elde ettiği bilgilere” dayanarak, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, taraflar arasında anlaşma olması durumunda, bir sonraki beş taraflı konferansın önümüzdeki Temmuz ayında toplanması çağrısı yapmasının beklendiğini haber verdi.

Lute’un bu ay sonunda Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilecek milletvekilliği seçimlerinin ardından, Haziran ayında Kıbrıs’ı ziyaret etmesinin beklendiğini belirten gazete, Lute’un bunun öncesinde ise, Guterres’ten alacağı yeni görev yetkileri temelinde, tüm ilgili taraflarla koordine olacağını kaydetti.

Temmuz ayı ortaları ile sonlarında, beş tarafın yeni beş taraflı konferansa çağrılacağını belirten gazete, konferansın New York veya Cenevre’de mi gerçekleştirileceğinin ise henüz netleşmediğini belirtti.

Taraflar arasındaki “uçurumun” olduğu gibi kaldığını da yazan gazete, hiç kimsenin BM Genel Sekreterinin çabasının sonuç verip vermeyeceğini bilmediğine işaret etti.

Gazete, AB-Türkiye ilişkilerinin ele alınacağı Haziran ayında gerçekleştirilecek Avrupa Konseyi zirvesi ile BM Genel Sekreterinin Kıbrıs’taki BM Barış Gücünün görev süresiniz uzatılmasıyla ilgili raporunu Güvenlik Konseyine sunacağı Temmuz sonunun, kritik dönüm noktaları olduğuna da işaret etti.

Rum kesiminin, uzlaşmaz tutumunu değiştirmesi ve iki devlet çözümünü terk etmesi için Türkiye’ye yönelik baskı kullanılması amacıyla, Anastasiadis’in bugünkü temasları aynı zamanda Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in temaslarıyla, gerek Avrupa ülkeleri, gerekse BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerine yönelik aktif bir şekilde hareket etmekte olduğu da belirtildi.

