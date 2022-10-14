Yedi bebeği öldüren hemşire Lucy Letby’nin itiraf notları ortaya çıktı

İngiltere'de yedi bebeği öldürmek ve onunu da öldürmeye teşebbüs etmekle suçlanan hemşirenin davası devam ediyor. Görülen son duruşmada cani hemşirenin notları dikkat çekti. Lucy Letby, şimdiye kadar tüm suçlamaları reddederken, yazmış olduğu "onları bilerek öldürdüm" satırlarına sahip notlar mahkemede ortaya çıktı

Tüm dünyanın dikkatini çeken dava İngiltere’de başladı. Hemşire Lucy Letby, Haziran 2015 ve Haziran 2016 tarihleri arasında Countess of Chester Hastanesi’nde yedi bebeği öldürmek ve onunu da öldürmeye teşebbüs etmekle suçlanıyor.

Letby, şimdiye kadar tüm suçlamaları reddederken son duruşmada itiraf içerikli notları ortaya çıktı. Letby’nin kaleme aldığı satırlar herkesi şoke etti.

Manchester Crown Mahkemesi’ndeki duruşmada, evinde yapılan aramanın ardından notların bulunduğu söylendi ve jüriye sunuldu.

“ONLARI BİLEREK ÖLDÜRDÜM”

Cinayet zanlısı hemşire, notların birinde “Ben kötüyüm ve yeterince iyi olmadığım için onları bilerek öldürdüm” diye yazıyor.

Mahkemede okunan notlardan bir başkasında ise “Hangi iddialar kim tarafından yapıldı? Yorumlarını destekleyecek yazılı delilleri var mı?” gibi ifadeler yer alıyor. 32 yaşındaki Letby, şimdiye kadar hakkındaki 22 suçlamayı da reddetmişti. Letby, bir başka notunda da şöyle yazıyor: “Yanlış bir şey yapmadım ve ellerinde kanıt yok, neden saklanmak zorundayım?”

Letby’nin yazdığı bir diğer itiraf gibi notta ise “Ben kötüyüm. Bunu yaptım” yazdığı görülüyor.

SUÇLULUK HİSSETMİYOR

Savcı Nick Johnson, jüriye verdiği demeçte şunları söyledi: “Bayanlar ve baylar, kısacası bu durumda sizin göreviniz bu. Bu korkunç şeyleri yapıp yapmadığına dair kararınızı, tüm kanıtları dinledikten sonra vermeniz gerekiyor.”

Mahkemede Letby’nin notları hangi psikoloji ile yazdığı üzerinde de duruldu. Notlarda, “Asla evlenmeyeceğim, çocuk sahibi olmayacağım” ve “Yanlış bir şey yapmadım” gibi pasajların da bulunduğunu söyledi. Notların suçluluk değil acı içerdiği üzerinde duruldu.

Mahkemede Lucy Letby’nin baktığı çocuklardan birinin durumu kötüleştikten sonra başka bir hastaneye sevk edilmesiyle kısa sürede hızla iyileştiği de belirtildi.

BİR BEBEK DAHA ÖLECEKTİ, BAŞKA HASTANEYE GEÇİNCE HIZLA İYİLEŞTİ

Cani hemşire, bir bebeği öldürmek amacıyla nazogastrik bir tüp yoluyla midesine fazla hava ve berrak bir sıvı, muhtemelen su veya tuzlu su enjekte etmekle de suçlandı. Bebek daha sonra başka bir hastaneye nakledildi ve orada hızlı bir iyileşme yaşadı.

Johnson, 17 çocuğun ölümlerinin ve hayati tehlike arz eden çöküşlerinin tıbbi olarak açıklanamayacağını ve Lucy Letby’nin eylemlerinin sonucu olduğunu düşündüklerini söyledi.

HASTANEDEKİ GÖREVİ DEĞİŞTİRİLDİ

Savcı jüri üyelerine hastane hakkında da şunları söyledi: “Hiç şüphe yok ki, bir hemşireye karşı böyle bir iddiada bulunmanın ne kadar ciddi olduğunu biliyorlardı. Kanıtlardan yararlanamadılar ve hastane tarafından Lucy Letby’nin uygulamalı bir pozisyondan çıkarılmasına karar verildi. Ve çocuklarla temas edemeyeceği büro görevine verildi.”

Söz konusu bebeklerden bazılarının ebeveynleri savcının konuşmasını dinlemek için mahkemeye geldi ve büyük ekranlarda gösterilen notları gördüler. Lucy Letby, 3 Temmuz 2018’de tutuklandı.