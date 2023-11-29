Yatırımın efsanesi öldü

İşte Charlie Munger'ın geride bıraktığı 10 ilke

Warren Buffett’ın sağ kolu Charlie Munger 99 yaşında hayatını kaybetti. Yatırım dehası Munger, aynı zamanda bir emlak avukatı, hayırsever ve mimardı. Charlie Munger, Warren Buffett’ın Berkshire Hathaway’inin başkan yardımcısı olmadan önce kendi başına bir servet kazandı.

Yatırım uzmanı milyarder Charlie Munger, için Buffett bir defasında Munger hakkında “Birbirimizin aynı olduğunu düşünüyor olmamız ürkütücü” demişti.

Munger, Wall Street'te atasözüne dönüşmüş öğütleriyle biliniyor. "Hiçbir akıllı pilot, yeteneği ve deneyimi ne kadar büyük olursa olsun, kontrol listesini kullanmayı ihmal etmez." bu sözlerinden birisi. Bir başka sözünde deha, "Balık tutmanın ilk kuralının, balığın olduğu yerde balık tutmak olduğunu söyleyen bir arkadaşım var. Balıkçılığın ikinci kuralı, ilk kuralı asla unutmamaktır. Balığın olduğu yerde balık tutmayı iyi öğrendik." demişti.

Yatırımın efsanesi, takipçileri için şu 10 ilkeyi bırakmıştı:

CHARLİE MUNGER'İN YATIRIM İLKELERİ

1. Risk Tüm yatırım değerlendirmeleri riskin, özellikle de itibarın ölçülmesiyle başlamalıdır.

-Uygun bir güvenlik marjı ekleyin

-Şüpheli karaktere sahip kişilerle iş yapmaktan kaçının

-Üstlenilen risk için uygun tazminat konusunda ısrarcı olun

-Her zaman enflasyon ve faiz oranı risklerine karşı dikkatli olun

-Büyük hatalardan kaçının; Kalıcı sermaye kaybından kaçının

2. Bağımsızlık “İmparatorlara çıplak oldukları yalnızca peri masallarında anlatılır”

-Objektiflik ve rasyonellik düşünce bağımsızlığını gerektirir

-Unutmayın ki diğer insanların sizinle aynı fikirde olması ya da katılmaması sizi haklı ya da haksız yapmaz ; önemli olan tek şey analizinizin ve kararınızın doğruluğudur.

-Sürüyü taklit etmek ortalamaya doğru gerilemeyi davet eder (yalnızca ortalama performans)

3. Hazırlık “Kazanmanın tek yolu çalışmak, çalışmak, çalışmak, çalışmak ve birkaç içgörü elde etmeyi ummaktır”

-Doymak bilmez okumalar yoluyla yaşam boyu kendi kendine öğrenen biri haline gelin; Merakınızı geliştirin ve her gün biraz daha akıllı olmaya çalışın

-Kazanma isteğinden daha önemli olan hazırlık isteğidir

-Başlıca akademik disiplinlerden zihinsel modellerde akıcılık geliştirmek

-Akıllı olmak istiyorsanız sormaya devam etmeniz gereken soru şu: "Neden, neden, neden?

Bilmediğinizi kabul etmek bilgeliğin doğuşudur"

-İyi tanımlanmış bir yeterlilik çemberi içinde kalın

-Onaylanmayan kanıtları tanımlayın ve uzlaştırın

-Sahte kesinlik, sahte kesinlik vb. arzularına direnin.

-Her şeyden önce, asla kendinizi kandırmayın ve kandırılması en kolay kişinin siz olduğunuzu unutmayın.

5. Analitik titizlik "Bilimsel yöntemin ve etkili kontrol listelerinin kullanılması hataları ve ihmalleri en aza indirir"

-Fiyat dışında değer belirleyin; faaliyet dışında ilerleme; büyüklük dışında zenginlik

-Ezoterik olanı kavramaktansa bariz olanı hatırlamak daha iyidir

-Piyasa, makroekonomik veya güvenlik analisti değil, iş analisti olun

-Risk ve etkinin bütünlüğünü göz önünde bulundurun; her zaman potansiyel ikinci dereceden ve daha yüksek düzeydeki etkilere bakın

-İleriye ve geriye doğru düşünün

-Ters çevirin, her zaman ters çevirin

6. Tahsis "Sermayenin doğru tahsisi yatırımcının bir numaralı işidir"

-En yüksek ve en iyi kullanımın her zaman bir sonraki en iyi kullanım (fırsat maliyeti) ile ölçüldüğünü unutmayın.

-İyi fikirler nadirdir ; oranlar büyük ölçüde lehinize olduğunda, büyük miktarda bahis yapın (tahsis edin )

-Bir yatırıma “aşık olmayın” ; duruma bağlı ve fırsat odaklı olun

7. Sabır "İnsanın doğal eyleme geçme eğilimine direnin"

-“Bileşik faiz dünyanın sekizinci harikasıdır” (Einstein); asla gereksiz yere kesmeyin

-Gereksiz işlem vergilerinden ve sürtüşme maliyetlerinden kaçının; asla kendi iyiliği için harekete geçmeyin

-Şansın gelişine karşı dikkatli olun

-Kazançla birlikte sürecin tadını çıkarın, çünkü süreç sizin yaşadığınız yerdir

8. Kararlılık "Uygun koşullar ortaya çıktığında kararlılık ve inançla hareket edin"

-Başkaları açgözlü olduğunda korkulu ol, başkaları korktuğunda açgözlü ol

-Fırsat sık sık gelmez o yüzden geldiğinde değerlendirin

-Hazırlıklı zihinle tanışma fırsatı: oyun bu

9. Değişim "Değişimle yaşayın ve giderilemeyen karmaşıklığı kabul edin"

-Etrafınızdaki dünyanın gerçek doğasını tanıyın ve ona uyum sağlayın; sana uyum sağlamasını beklemeyin

-“En sevilen fikirlerinizi” sürekli olarak zorlayın ve isteyerek değiştirin

-Hoşunuza gitmediğinde bile gerçeğin farkına varın - özellikle de hoşlanmadığınızda

10. Odaklanın "İşleri basit tutun ve ne yapmaya karar verdiğinizi hatırlayın"

-İtibar ve dürüstlüğün en değerli varlığınız olduğunu ve bir anda kaybolabileceğini unutmayın.

-Kibir ve can sıkıntısının etkilerine karşı korunun

-Ayrıntılarda boğularak bariz olanı gözden kaçırmayın

-Gereksiz bilgileri veya şu sözleri hariç tutmamaya dikkat edin: "Küçük bir sızıntı büyük bir gemiyi batırabilir"

-Büyük dertlerinle yüzleş; onları halının altına süpürmeyin