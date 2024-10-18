"Yaşlıları üst düzey görevlere getirenler, aptaldır"

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı 78 yaşındaki Donald Trump, "sadece aptal insanların, yaşlıları üst düzey federal görevlere getireceğini" söyledi

Bloomberg News'e konuşan Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, Yüksek Mahkeme'deki pozisyonlarla ilgili olarak "Sadece aptal insanlar, yaşlıları (yüksek pozisyonlara) koyar." ifadesini kullandı.

Röportajda 78 yaşında ABD başkanlığı için yarıştığı hatırlatılan Trump, bu yorumu geçiştirdi ve kendi yaşıyla ilgili soruyu görmezden geldi.

Trump, Beyaz Saray'da dört yıllık bir dönem için daha yarışıyor ve şu anda ABD tarihindeki en yaşlı başkan adayı. Cumhuriyetçi aday, 5 Kasım'da seçilmesi halinde 2029 yılında görev süresini tamamladığında 82 yaşında olacak.

Trump; yaşını, zihinsel melekelerini ve liderlik yeteneğini sorgulayan Demokratlar için sık sık hedef haline getiriliyor.

