Yaşayan Nostradamus'tan Deccal kehaneti

Brezilya'da 'Yaşayan Nostradamus' olarak bilinen medyum Athos Salome, 2023'ü 'zamanın sonu'nun başlangıcı olarak gördü. Salome, Deccal'in dönüşünün bu yıl gerçekleşeceği kehanetinde bulundu

Brezilya'da, Koronavirüsü, Kraliçe'nin ölümünü, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini ve hatta Elon Musk'ın Twitter'ı satın alacağını öngören medyum Athos Salome, 2023 için korkutcu bir kehanette bulundu.

Yaşayan Nostradamus olarak bilinen 35 yaşındaki Athos Salome, 2023 yılında Deccal'in aslında tek bir kişi olmadığını ve dönüşünün Avrupa'dan gelmeyeceğini iddia etti. Salome, Deccal'in dönüşü ile sonun başlangıcının geleceğini öne sürdü.

Athos Salome, 2023 yılı boyunca yaşanacak endişe verici olaylar listesinde, kripto para birimine ezici bir darbe vurulacağını ve Antarktika'dan bir zombi virüsünün ortaya çıkacağını öngördü.

Daily Star gazetesine demeç veren Salome, "Herkesin düşündüğünün aksine Deccal Avrupa'dan gelmiyor ve Kabala çalışmalarına göre 2023 ile 2026 yılları arasında kendini tam olarak gösterecek. Kutsal kitaplar Deccal'i bir varlık olarak kabul etse de, bu onun tek bir kişide vücut bulacağı anlamına gelmez. Aslında Deccal çoktan hazır ve harekete geçmiş durumda" açıklamasında bulundu.

"Doların küresel gücünün yıkmak kolay olmayacak" diyen Salome, yeni bir para biriminin çıkacağını "Kim bilir, belki de Rusya ve Çin arasında ortaya çıkacaktır" sözleriyle belirtti.

Athos, kripto para yatırımcılarını da uyardı. Athos, "Kripto para yatırımcılarını umutsuzluğa düşürmek istemem ama bir aksaklık ya da sistematik bir şey olabilir ve binlerce yatırımcının çok şey kaybetmesine neden olabilir. Kripto para kullanımının devam edip etmeyeceği bir şans ve güç meselesi. Ancak dünya hükümeti bu paralara sahip olmak için her şeyi yapacaktır" dedi.