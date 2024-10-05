Yasa dışı koyun klonlayan adama ceza: "Hevesime yenik düştüm"

ABD'nin Montana eyaletinde, 81 yaşındaki çiftçi Arthur Schubarth, tükenme tehlikesi altındaki hayvanlardan genetik materyal alarak yasa dışı melez koyun yetiştirmekten 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Lacey Yasası'nı ihlal ettiği gerekçesiyle yargılanan Schubarth, ayrıca 20 bin dolar para cezası ödemeye mahkum edildi.

ABD'de bir adam, nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanlardan genetik materyal alarak devasa melez koyunlar yetiştirdi. 81 yaşındaki Arthur Schubarth isimli adama 6 ay hapis cezası verildi.

Duruşma, Lacey Yasası'nın ihlali gerekçesiyle gerçekleştirildi. Bu yasa, bazı yaban hayvanlarının devletler arası ticaretini yasaklıyor ve yaban hayatı kaçakçılığını önlemek amacıyla uygulanıyor.



Schubarth'ın Kırgızistan'dan yasadışı olarak ithal ettiği Marco Polo koyunu genetiğini, Amerikan yaban koyunlarının testisleriyle birleştirerek embriyo klonlamak için kullandığı bildirildi. Klonlama sonucunda "Montana Dağ Kralı" (MMK) adı verilen tek bir erkek koyun elde edildi. Schubarth, bu koyunu diğer koyunları döllemek için kullanıyordu.



Klonlanan koyunların avcılık çiftliklerine satıldığı ve burada avcılar tarafından vurulduğu öğrenildi. MMK'dan klonlanan her bir koyunun satış fiyatının yaklaşık 10 bin dolar olduğu belirtildi.

DEVASA MARCO POLO KOYUNLARI



Marco Polo koyunları, 135 kiloya kadar ağırlık kazanabiliyor ve boynuz uzunluğu 1,5 metreye kadar çıkabiliyor. MMK'nın bir hayvanat bahçesine nakledilmesi kararlaştırılırken, Schubarth'ın 20 bin dolar para cezası ödeyeceği de açıklandı.



Mart ayında suçlamaları kabul eden Schubarth, karar duruşmasının ardından yaptığı açıklamada, "Hevesime yenik düştüm" diyerek, yasadaki gri alanları incelediğini belirtti ve "Ailem hiç parasız kalmamıştı ama şimdi parasızız" ifadesini kullandı.