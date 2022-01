Yapışık ikizler ilk işlerini buldu

Hindistan'ın Pencap eyaletinde zamanında ebeveynleri tarafından terk edilen 19 yaşındaki yapışık ikizler, eyalet hükümetindeki ilk işlerini kaptı.



Fakat Amritsar şehrinden Sohna ve Mohna Singh için havadisi daha iyi kılan şey, ikisinin de birer maaş alacak olması.

Eyaletin elektrik şirketinde elektrikçi olarak çalışacak ikizler, bunun kendileri için "hayallerindeki iş" olacağını söyledi.

İkizler bebekken terk edilmişti ve yoksul ailelerin çocukları için kurulmuş bir sığınma evinde yaşıyordu.

Pencap Eyaleti Enerji Limitet Şirketi (Punjab State Power Corporation Limited -PSPCL) her birine ayda yaklaşık 10 bin Hindistan rupisi (yaklaşık 1500 TL) ödenecek bir iş teklif etti.

Elektronik alanında diploma alan ikizler, elektrikli aletlerin bakımını yapacakları tedarik kontrol odasında çalışacak.

İkizler, "Yeteneklerimizi fark ettiği için Pencap hükümetine müteşekkiriz" dedi.

Sohna ve Mohna, bir eğitim alanını ziyaret edip elektronikle ilgili her şeye büyük ilgi gösterdiklerinde şirketten yetkililerin dikkatini çekmişti.

PSPCL'in Genel Müdürü Venu Parsad, The Telegraph gazetesine yaptığı açıklamada, ikizlerin teknik konularda yetenekli olduğunu söyledi.

Parsad, "Biz de onları mazeret gerekçesiyle engelli kontenjanından işe almaya karar verdik" dedi.

İki aylık bebekken terk edildikten sonra büyüdükleri sığınma evindeki öğretmenler, ikizlerin elektrikli aletlerin tamirine küçük yaştan beri ilgi duyduğunu belirtti.

Kimliği paylaşılmayan bir öğretmen, şunları söyledi:

“Kurumda elektrik ve elektronik eşyalarla ilgili tüm ufak sorunları hep çözmeye çalışırlardı.”

İkizler, "onları yetiştiren" kuruma ve "onları eğiten ve kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlayan" öğretmenlerine teşekkür etti.

Sohna ve Mohna, "en samimi ve özverili şekilde çok çalışacaklarını" söyledi.

İkizler, 2003'te Yeni Delhi'de dünyaya gelmişti. O dönemde doktorlar, ikizlerin iki kalbi, iki çift kolu, iki böbrekleri ve iki omurilikleri olmasına rağmen tek karaciğer, tek safra kesesi, tek dalak ve bir çift bacağı bulunduğunu söylemişti.

Doktorlar prosedürün çok riskli olduğunu ve ikizlerden birinin ölümüne yol açabileceğini söyleyerek onları ayırmayı reddetmişti.