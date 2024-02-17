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“Yalvarıyorum, bize yardım edin”

Gazze'deki Şifa Hastanesi Doktoru Fadya Malhis, “İlaç yok, narkoz yok. Doğru düzgün hastane yok. Her taraf yıkılmış bir halde. Yemek yok. 2-3 saat bir ekmek parçası arıyoruz. Herkese yalvarıyorum, bize yardım edin” diye çağrı yaptı

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“Yalvarıyorum, bize yardım edin”
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Gazze'deki Şifa Hastanesi Doktoru Fadya Malhis, TRT Haber'e Gazze'nin kuzeyindeki son durumu aktardı. Malhis, "Herkese yalvarıyorum, bize yardım edin. Gerçekten durumumuz çok kötü." dedi.
Malhis, Gazze'nin kuzeyinde kaldıklarını ve orada 300 ila 400 bin kişinin olduğunu belirtti.
Kuzeyde çok ağır şartlar altında yaşadıklarını söyleyen Malhis, "İlaç yok, narkoz yok. Doğru düzgün hastane yok. Her taraf yıkılmış bir halde. Yemek yok. 2-3 saat bir ekmek parçası arıyoruz." diye konuştu.
Suyun haftada bir geldiğini kaydeden Fadya Malhis, "İlkel bir hayat yaşıyoruz. Gaz yok, elektrik yok; odun yakıyoruz." dedi.
Doktorların çoğunun güneye gittiğini vurgulayan Gazzeli doktor, "Herkese yalvarıyorum, bize yardım edin. Gerçekten durumumuz çok kötü." çağrısı yaptı.
 
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