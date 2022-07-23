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Yağmur yağması için iki kurbağaya evlilik töreni

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Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletinde yağmur yağması için 2 kurbağa evlendirildi

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Yağmur yağması için iki kurbağaya evlilik töreni

Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletinin Gorakhpur kentinde 2 kurbağa için evlilik töreni düzenlendi.
Kurbağaların evlendirilmesinin kuraklık çeken bölgelere yağış getirdiğine inanan kent sakinleri, 2 kurbağayı geleneksel bir törenle evlendirdi.
Uttar Pradeş ve Bihar gibi eyaletlerde yaşanan kuraklığa çözüm bulmak için kurbağaları evlendiren Hintlilerin düğününe ait görüntüler sosyal medyada viral oldu.
Kurbağalara sandal ağacı yağı ve zerdeçal süren Hintliler, özel kıyafetler giydirdikleri hayvanları şatafatlı bir törenle evlendirdi.
 
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