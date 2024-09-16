Yağmur, Avrupa'yı vurdu

Sağanak, Doğu ve Orta Avrupa'yı etkisi altına aldı. Romanya'da yaşanan selde en az 4 kişi hayatını kaybederken, binlerce ev kullanılamaz hale geldi. Çekya'da ise sel ihtimaline karşı önleyici tedbirler alındı

Aşırı yağışlar Avrupa'yı etkisi altına almaya devam ediyor. Başta Romanya olmak üzere kıtanın pek çok ülkesi günlerdir sağanak etkisi altında.

BİNLERCE EV HASAR GÖRDÜ

Yükselen nehir seviyeleri, orta ve doğu Avrupa'nın büyük bölümünde yetkilileri alarma geçirdi.

Romanya'nın doğusunda sağanak sele neden oldu. Binlerce ev hasar görürken ekipler, hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerine ulaşıldığını açıkladı.

24 SAATTE 150 LİTRE YAĞIŞ

Romanya’da acil müdahale dairesi yetkilileri, selin ülkede sekiz eyaleti etkilediğini bildirdi. Galati'ye 24 saatten kısa sürede metrekare başına 150 litreden fazla yağış düştüğü ifade edildi.

SEL HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Çekya, Polonya, Slovakya, Macaristan, Güney Almanya ve Avusturya'nın bazı bölgelerinde ise önümüzdeki günlerde yüksek yağış beklendiğinden sel hazırlıkları başladı.

Çekya meteoroloji dairesi ise ülkenin özellikle kuzey ve kuzeydoğu kesimlerinin yağışlardan ciddi oranda etkilendiğini belirtti.

Başkent Prag'da ise sel ihtimali nedeniyle bazı bölgelere bariyerler yerleştirildi.

HAYVANAT BAHÇESİ KAPATILDI

Prag Hayvanat Bahçesi, ziyaretçilere kapatıldı. Çekya Demiryolları da onlarca güzergahta seferlerin aksadığını açıkladı. Bazı hastaneler önlem olarak hastaları tahliye etti.

TUNA NEHRİ'NDE REKOR BEKLENTİSİ

Macaristan'da da sel ihtimaline karşı önlemler alınıyor. Yetkililer, Tuna Nehri'nin önümüzdeki günlerde rekor seviyelere ulaşmasını beklediklerini açıkladı.

Başkent Budapeşte'de düşük seviyedeki rıhtımların kapatılacağı duyuruldu.