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Vücudunun alt kısmı ağaç dalına takılı kalırken başı ve kolları kayboldu

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Endonezya'da yaşanan korkunç olay sosyal medyada gündeme oturdu. 68 yaşındaki adam sadece nehirde yüzmek istemişti ancak başına gelmeyen kalmadı. 64 yaşındaki eşi Dimyam, eşinin eve gelmemesi üzerine korkutucu gerçekle yüzleşti. Kocasının eşyalarını bulmuş ama vücudundan iz yoktu

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Vücudunun alt kısmı ağaç dalına takılı kalırken başı ve kolları kayboldu
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68 yaşındaki M. Yunus, 29 Ağustos'ta Peureulak Nehri'nde yüzerken bir timsah saldırısına uğradı. Olay sonrası nehir kıyısında sadece kıyafetleri ve telefonu bulundu.64 yaşındaki eşi Dimyam, kocası birkaç saat içinde eve dönmeyince endişelendi. Nehre gittiğinde kıyıda kocasının eşyalarını buldu, ancak vücudundan iz yoktu. Bunun üzerine köydeki ailesinden yardım istedi ve polisi aradı.

Kurtarma ekipleri, ertesi gün cansız bedeni kıyafetlerinin bulunduğu yerden yaklaşık bir buçuk kilometre uzakta, nehir aşağı sürüklenirken buldu. M. Yunus'un vücudunun sadece alt kısmı bir ağaç dalına takılı halde bulundu. Üst vücudu, başı ve kolları bulunamadı.Polis, adamın vücudunun yarısının suda pusuya yatan bir timsah tarafından parçalandığından şüpheleniyor.

Yerel çiftçiler, 31 Ağustos'ta aynı nehir kıyısında bir timsah gördüklerini ve bunun büyükbabaya saldıran yırtıcı hayvan olabileceğini düşündüklerini söylediler. Timsahın bir palm yağı plantasyonunun kenarında hareketsiz yattığını belirttiler. Bölge sakini Abdullah, "Yunus'a saldıran timsah olduğunu düşündük, bu yüzden karnını yardık ama içinde insan vücuduna ait bir parça bulamadık. Bhom Lama ve Paya Meuligo köylerinden insanlar şimdi endişeli ve nehir çevresindeki günlük aktivitelerini yapmaktan çekiniyorlar" dedi.

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