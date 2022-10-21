Votka krizi

Putin, Berlusconi’ye doğum günü için 20 şişe votka gönderdi, diplomatik kriz çıktı



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İtalya'nın eski Başbakanı Silvio Berlusconi'ye doğum gününde 20 şişe votka gönderdiği ortaya çıktı. Berlusconi yakın dostu olarak nitelediği Putin'e teşekkür ederken, AB'den Berlusconi ve İtalyan hükümetine 'yaptırımları deldiniz' tepkisi geldi. Avrupa'da yeni bir kriz patlak verdi







İtalya’nın eski Başbakanı Silvio Berlusconi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kendisini arayarak doğum gününü kutladığını belirtirken, “Doğum günüm dolayısıyla bana 20 şişe votka ve çok hoş bir mektup gönderdi. Ben de kendisine Lambrusco şişeleri ve aynı şekilde hoş bir mektup gönderdim. O, beni ilk 5 dostundan biri olarak açıklamıştı” dedi.

Putin ile yakın dostluğu herkes tarafından bilinen Berlusconi’nin, önceki gün partisinin, parlamenterleriyle yaptığı kapalı grup toplantısında sarf ettiği bazı sözler diplomatik krize yol açtı.

AB üyesi ülkeler, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından Rus ürünlerine ithalat yasağı getirmişti. Votka gibi alkollü içeceklerin de bu yasağa dahil olduğu bildirildi. Alman ajansı dpa’ya konuşan AB Komisyonu sözcüsü, ‘hediyeler için istisna sağlanamaz’ dedi, Berlusconi’nin yaptırımları deldiğini belirtti.

Sözcü, Avrupa Komisyonu’nun yaptırımların nasıl uygulandığına ilişkin bireysel vakaları incelemediğini söyledi. İtalya hükümeti, Berlusconi’ye gelen hediyeler yüzünden zan altında kalırken, gözler İtalyan yetkililerin açıklamasına çevrildi. AB tarafından yapılan açıklamada, hükümetlerin de bu durumdan etkileneceği vurgulandı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Berlusconi’nin Çarşamba günü yaptığı açıklamalara ilişkin haberlere tepki gösterdi. Yeni hükümetinin NATO yanlısı olduğunu ve kendisini tamamen Avrupa’nın bir parçası olarak gördüğünü söyledi.

