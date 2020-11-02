Viyana'da terör saldırısı

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 6 ayrı noktaya silahlı saldırı düzenlendi.
Avusturya medyasına göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerle polis arasında çatışma çıktı.
Kaçan şüphelileri yakalamak üzere güvenlik güçleri kent merkezinde büyük çaplı bir operasyon düzenliyor.
NTV yayınına bağlanan Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun saldırılarda, 7 kişinin öldüğü bilgisini paylaştı.
Avusturya İçişleri Bakanı, "Terör saldırı olduğunu düşünüyoruz" açıklamasını yaptı.
Bölgede yaşayanlara halka açık yerlerden ve toplu taşıma araçlarından uzak durmaları çağrısı yapıldı.