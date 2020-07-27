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Vietnam'dan 80 bin turiste corona virüs tahliyesi

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Vietnam, 3 kişinin corona virüs testinin pozitif çıkması sonrası çoğunluğu yerli turistlerden oluşan 80 bin kişiyi ülkenin tatil bölgelerinden birisi olan Danang'dan tahliye etme kararı aldı.

Vietnam'dan 80 bin turiste corona virüs tahliyesi

 

İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde görülen  corona virüs (Covid-19) salgınından en az etkilenen ülkelerin başında gelen Vietnam 80 bin kişiyi tahliye etme kararı aldı. 
  
Uluslararası haber ajansı Reuters'ta  yer alan habere göre, çoğunluğu yerli turistlerden oluşan 80 bin kişinin ülkenin tatil bölgelerinden birisi olan Danang'dan tahliye edilmesine karar verildi. 
  
Aynı habere göre, söz konusu karar bölgede 3 kişinin corona virüs testinin pozitif çıkması sonrası alındı. Tahliye planı kapsamında Danang'dan 11 farklı kente en az 100 uçuş gerçekleştirilecek. 
  
Bugüne kadar 500'den az vakanın görüldüğü Vietnam'da henüz corona  virüs nedeniyle can kaybı yaşanmadı. 
  
Uzmanlar bunun ülkenin erkenden aldığı katı önlemler ile mümkün olduğunu belirtiyor.

Zira Vietnam, ülkede ilk Covid-19 vakasının tespit edildiği 23 Ocak’tan haftalar önce corona virüs salgını için hazırlanmaya başlamıştı 
  
O zamanlar, Çin makamları ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), virüsün insandan insana bulaştığına dair "açık bir kanıt" bulunmadığını ileri sürmüşlerdi.  

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