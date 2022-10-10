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Venezuela’da toprak kayması: 22 ölü, 50'den fazla kayıp

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Venezuela’da yoğun yağışların ardından meydana gelen toprak kayması sonucu 22 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi ise kayboldu. Ülkede üç günlük yas ilan edilirken arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

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Venezuela’da toprak kayması: 22 ölü, 50'den fazla kayıp

Venezuela’nın başkenti Karakas’ın yaklaşık 40 kilometre batısında yer alan Las Tejerias şehrinde dün öğleden sonra etkili olan şiddetli yağışlar, bölgedeki çok sayıda nehrin taşmasına ve toprak kaymalarına neden oldu.


Venezuela’da toprak kayması: 22 ölü, 50'den fazla kayıp - 2

Venezuela Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez yaptığı açıklamada, toprak kaymasında 22 kişinin hayatını kaybettiğini ifade ederek, bölgedeki 5 nehrin taştığını ve kayıp olan 50'den fazla kişi için arama çalışmalarına devam edildiğini söyledi.


Venezuela’da toprak kayması: 22 ölü, 50'den fazla kayıp - 3

Rodriguez, “Burada çok ciddi hasar görüyoruz, şimdiye kadar 22 ölü bulduk, 50'den fazla kişi kayıp. Bu insanları bulmak için çalışıyoruz" dedi.


Venezuela’da toprak kayması: 22 ölü, 50'den fazla kayıp - 4

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Felakette hayatını kaybedenlerin arasında çocukların da bulunduğunu belirtirken Rodriguez, olayda hayatını kaybedenler için 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini bildirdi.


Venezuela’da toprak kayması: 22 ölü, 50'den fazla kayıp - 5

Yetkililer bölgede bir buçuk saatten uzun süre etkili olan şiddetli yağış nedeniyle çok sayıda evin yıkıldığını ve bazı yerleşim yerlerinde elektrik kesintisi yaşandığını açıkladı.


Venezuela’da toprak kayması: 22 ölü, 50'den fazla kayıp - 6

Olay nedeniyle Las Tejerias şehri afet bölgesi ilan edilirken, şehirde arama-kurtarma ve temizlik çalışmalarına devam ediliyor.


Venezuela’da toprak kayması: 22 ölü, 50'den fazla kayıp - 7
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