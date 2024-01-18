Venedik'e ziyarette 'günlük 5 euro' dönemi

Venedik'i 25 Nisan'dan itibaren günübirlik ziyaret etmek isteyenler 5 euroluk günlük bilet almak zorunda kalacak.

Venedik'e günübirliğine gelenlerin sayısını sınırlamak amacıyla başlatılan yeni bir uygulama kapsamında Nisan'dan itibaren kenti ziyaret etmek isteyenler için biletler satışa sunuldu.

Deneme sürecinde kenti ziyaret etmek için bir günlük biletin fiyatı 5 euro oldu. Bilet, yerel zaman ile sabah 08.30'dan akşam 16.00'ya kadar geçerli olacak.

Yeni uygulama İtalya'da resmi tatil olan 25 Nisan itibarıyla yürürlüğe girecek. Takip eden 10 gün ve sonrasında da Temmuz ortasına kadar çoğu hafta sonu Venedik'i ziyaret etmek için bilet satın almak gerekecek.

BİLET ALMAYANA CEZA

Ziyaretçilerin internet üzerinden ödeme yaparak kendilerine bir günlük erişim sağlayan bir QR kod edinmeleri gerekiyor. Bileti olmadığı tespit edilen kişiler ise 50 ila 300 euroluk ceza ödemek zorunda kalacaklar.

Söz konusu kısıtlamalar, cam üretimi sektörü ile bilinen Murano gibi küçük adaları kapsamıyor. 14 yaşın altındaki ziyaretçiler ya da otel rezervasyonu bulunan turistlerin kayıt olmaları ve QR kod edinmeleri gerekse de bir ödeme yapmaları gerekmeyecek.

Ayrıca Venedik sakinleri, Venedik'te doğanlar, öğrenciler, işçiler ve kentte evi olanlar bilet rezervasyonu yapmaktan ve bilet almaktan muaf olacaklar.

Yetkililerin sistemin etkinliğini değerlendirecekleri ilk aşamada kente girecek insan sayısına bir kısıtlama getirilmesi beklenmiyor.

Yoğun turizm ve seller hassas kent için uzun süredir sorun oluşturuyordu. Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı kültür kurumu UNESCO, geçen yıl Venedik'i iklim değişikliği ve yoğun turizmden korumak için İtalya'yı yeterince adım atmamakla suçlayarak, Venedik'i Tehlike Altındaki Dünya Mirasları Listesine ekleme uyarısında bulunmuştu.

