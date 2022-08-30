banner762
banner815
Tatar, yurt dışında öğrenim görecek olan gençlerle buluştu
Tatar, yurt dışında öğrenim görecek olan gençlerle buluştu
11 0
Girne için Özdal Kerem ismi gündemde
Girne için Özdal Kerem ismi gündemde
16 0
 
4. Kültürlerin Kaynaşması etkinliği 4 Eylül'de
4. Kültürlerin Kaynaşması etkinliği 4 Eylül'de
15 0
30 Ağustos Zafer Bayramının Kıbrıs Türk Şiirine Yansıması
30 Ağustos Zafer Bayramının Kıbrıs Türk Şiirine Yansıması
16 0
“Yeniden dünyaya gelsem aynı mesleği seçerim”
“Yeniden dünyaya gelsem aynı mesleği seçerim”
38 0
Pera L.Gençler Birliği gövde gösterisi yaptı
Pera L.Gençler Birliği gövde gösterisi yaptı
44 0
Pakistan'da sel felaketi: 1000'den fazla kişi öldü
Pakistan'da sel felaketi: 1000'den fazla kişi öldü
17 0
banner797

Vegan anneye, ömür boyu hapis cezası

banner476

ABD'nin Florida eyaletinde küçük yaştaki oğlunun yetersiz beslenmeden kaynaklı ölümü nedeniyle "cinayetten" hüküm giyen 39 yaşındaki vegan Sheila O'Leary, çıkarıldığı mahkemece ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı

banner825
Vegan anneye, ömür boyu hapis cezası

Sıkı bir vegan diyet uygulayan Sheila O’Leary, birinci derecede cinayet, ağırlaştırılmış çocuk istismarı, ağırlaştırılmış adam öldürme, çocuk istismarı ve iki kez çocuk ihmali ile suçlanmış ve hapse atılmıştı.

EŞİ DE AYNI CEZAYI ALABİLİR

Florida’daki Lee Bölge Mahkemesi’nde görülen davada annenin cezası daha önce dört kez ertelenmişti. Ancak bu kez mahkeme O’Leary’e ömür boyu hapis cezası verdi. Eşi Ryan Patrick O’Leary’nin de hapiste tutulduğu belirtilirken onun da ömür boyu hapis cezasına çarptırılması gündemde.

Vegan mom gets life for murdering 18-month son who weighed 17lb when he died from strict diet | Daily Mail Online

Olayı soruşturan müfettişler, ailenin sadece çiğ meyve ve sebze yediğini, ancak çiftin yürümeye başlayan çocuğun anne sütüyle beslendiğini söyledi

‘SADECE 7 AYLIK BEBEK KADAR GELİŞEBİLMİŞTİ’

Polis raporuna göre, hayatını kaybeden 18 aylık erkek çocuk 17 kiloydu ve Eylül 2019’da hayatını kaybettiğinde sadece yedi aylık bir bebek büyüklüğündeydi.

Müfettişler, çiftin yetersiz beslenen 3 ve 5 yaşlarında iki çocuğu daha olduğunu söyledi.

Mahkeme kayıtlarına göre Virginia’da daha önce yaşanan benzer bir yetersiz beslenme vakasında bir başka çocuk biyolojik babasına teslim edilmişti.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.