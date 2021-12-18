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Vefalı kedi sahibinin kanser olduğunu erken teşhis ettirdi

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Norveç'te kedisinin davranışlarından şüphelenip doktora giden ve kanser olduğunu öğrenen kadın erken teşhis sayesinde iyileşti. Kedisine teşekkür etmek isteyen kadın onun için bir kitap yazdı

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Vefalı kedi sahibinin kanser olduğunu erken teşhis ettirdi
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Norveç'te sahibiyle birlikte yaşan Jesperpus adlı kedi tuhaf davranışlarıla sahibinin dikkatin çekmeye başladı.
Evden çıkmak istemeyen kedi, sahibinin çevresinden bir an olsun ayrılmamaya başladı.
Bu davranış değişiklikleri üzerine sahibi onu veterinere götürdü.
Sahibinin kanser olduğunu hissetti
Jesperpus'ta  bir şey çıkmadı ancak doktor Jesperpus'un yaptığı tuhaf davranışları duyunca şüphelendi ve sahibinden bir takım testler istedi.
Testler sonucunda kanser olduğu anlaşılan kadın, ameliyata alındı ve hayatı erken tedavi ile kurtuldu.
Jesperpus'uun bu hassasiyeti, özel bir teşekkür notu ile birlikte sahibinin yazdığı dördüncü kitabın konusu oldu.
 
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