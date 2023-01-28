“Uzun yaşamın sırrı, tuhaf erkeklerden uzak durmak”

İngiltere’de yaşayan Olive Westerman, 100. yaş gününde uzun ve mutlu yaşamanın sırrının 'Tuhaf erkeklerden uzak durmak' olduğunu söyledi

İngiltere'nin Chester'daki Deewater Grange bakım evinde yaşayan Olive Westerman, 16 Ocak'ta arkadaşıyla birlikte 100. yaşını ikindi çayı eşliğinde kutladı. Bu kadar uzun yaşamayı beklemediğini düşünen Westerman, "Şu anda 100 yaşında olduğuma gerçekten inanamıyorum ama bu harika bir duygu" ifadelerini kullandı.

Espirili ve neşeli mizacıyla bilinen Westerman, uzun ve mutlu yaşamanın sırrını da verdi. Westerman, "Tuhaf erkeklerle konuşmaktan kaçınırsanız mutlu olursunuz" dedi.

100 yıldır hayatta olduğu için İngiltere Kralı III. Charles'tan da tebrik mektubu aldığını söyleyen Westerman, bir diğer tavsiye olarak hayatta olmaktan mutlu ve memnun olmanın ve sahip olunanlardan en iyi şekilde yararlanmanın uzun yaşamada etkili olduğunu düşündüğünü aktardı.

Bir asırı geride bırakan Olive, heyecan dolu bir hayat geçirdiğini Singapur'da yaşadıktan bir sonra genç yaşlarında kilisede tanıştıktan sonra evlendiği eşi Sam'le birlikte dünyayı gezdiğini söyledi.

Hayatını kaybeden eşinin çok kibar ve nazik biri olduğunu aktaran Olive, hayatı boyunca çocuklarla çalışarak geçirdikleri vaktin kalbini her zaman genç tuttuğunu belirtti.

Bu arada bakım evi yönetimi, eşi Sam'in doğum günlerinde Olive'e Este Lauder parfüm hediye etme geleneğini de sürdürerek bir şişe hediye etti.

