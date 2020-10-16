Uzmanlar Uyardı Tehlike Bitmedi

Dünya neredeyse bir yıldır corona virüsü salgınıyla mücadele ediyor. Ancak süreç henüz bitmiş değil.

Tehlike Bitmedi: Uzmanlar Yeni Bir Salgına Neden Olabilecek SADS-CoV Virüsü Hakkında Uyardı

Dünya, henüz corona virüsü salgınından kurtulamamışken, ABD’li araştırmacılar yeni bir virüsün neden olabileceği salgın hakkında uyarı yaptı. Bildiğiniz gibi, corona virüsünün hayvanlardan insanlara bulaştığı düşünülüyordu. Ardından ise virüs solunum yoluyla insandan insana bulaşmaya başladı ve bu da pandemiye neden oldu. Araştırmacılar ise hayvanlardan insanlara geçen farklı bir virüsün neden olabileceği potansiyel yeni bir salgın konusunda uyarı yaptı. SADS-CoV virüsü nedir? Detaylara birlikte bakalım.

Geçtiğimiz aralık ayında ortaya çıkan corona virüsü, kısa sürede pandemiye dönüştü. Ne yazık ki salgını atlatamadık. Ancak kontrol altına alınmaya başlandı

Bilim insanları ise insanlığı tehdit edebilecek yeni salgın ihtimallerine karşı araştırmalar yapıyor. ABD’li araştırmacılar da bu doğrultuda yaptıkları araştırma sonucunda, hayvanlardan insanlara geçen farklı bir virüsün neden olabileceği potansiyel yeni bir salgın konusunda uyarı yaptı

Bilim insanları 2016 yılından beri Çin’de domuzları enfekte eden ve hayvanlarda şiddetli ishal ve kusmaya neden olan bir corona virüs türünün insanlara bulaşabileceğini kanıtladılar



Araştırma, ABD’de North Carolina Üniversitesi tarafından yapıldı.

Yarasalardan domuzlara geçen “SADS-CoV” adlı bu yeni virüsün hava yoluyla insan solunum organlarında, karaciğerlerde ve bağırsaklarda çoğalabildiği belirtiliyor



SADS-CoV adlı verilen virüsün yarasalardan geldiği ve hayvancılık endüstrisi nedeniyle domuzlara yayıldığı düşünülüyor.

Bu yeni virüs, şu an pandemiye neden olan corona virüsü ile aynı aileye mensup. Ancak farklı bir tür. Spesifik olarak, SADS-CoV “alfacorona virüs”, SARS-CoV-2 (corona virüsü) ise bir “betacorona virüs” olarak adlandırılıyor

Çalışmanın yazarı ve epidemiyolog Ralph Baric konu hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi;



“Birçok araştırmacı, Covid-19, SARS ve MERS gibi betacoronavirüslerin yol açtığı hastalıklara odaklanıyor. Ancak alfacorona virüsler gözardı ediliyor. Aslında alfacorona virüsler, türler arasında hızlı bir şekilde atlama potansiyelleri göz önüne alındığında, insan sağlığıyla ilgili daha büyük olmasa da eşit derecede tehdit oluşturuyor.”

Profesör Baric ve ekibi yaptıkları çalışmada, SADS-CoV’nin domuzlardan atlayıp insan popülasyonlarına bulaşma riskini araştırdı. Araştırma gereği, çeşitli sentetik insan hücre türleri virüsle enfekte edildi. Sonuç olarak , insanların bu virüse duyarlı olduğu bulundu



Yani SADS-CoV virüsü; birincil akciğer ve bağırsak hücreleri dahil olmak üzere insan hücrelerini etkiliyor. Bununla birlikte, ekip, yeni tip corona virüsün aksine, domuz corona virüsünün akciğerler yerine bağırsak hücrelerinde daha hızlı çoğalabildiğini belirtti.

Tüm bulguları Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayımlanan çalışmanın yazarlarından Caitlin Edwards ise yeni virüsün potansiyel bir risk oluşturduğunu belirterek şunları söyledi;



“SADS-CoV, dünya çapında dağıtımı olan heterojen bir virüs grubu olan HKU2 adı verilen yarasa corona virüslerinden türedi. Bu virüsün ortaya çıkıp insan popülasyonlarını enfekte edip edemeyeceğini tahmin etmek imkansız. Ancak, SADS-CoV’nin geniş konakçı yelpazesi ile insan hücrelerinde çoğalma yeteneği birleştiğinde ortaya çıkması potansiyel bir risk oluşturuyor.”