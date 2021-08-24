Uzman isimden uyarı: “Yeni varyant daha ölümcül olabilir”

İsviçre’deki ETH Zürih’te Sistemler ve Sentetik İmmünoloji Profesör olan Doktor, Sai Reddy, 2022’de “büyük bir risk” oluşturabilecek yeni bir varyantın ortaya çıkabileceği konusunda uyardı

İmmünolog Profesör Doktor Sai Reddy, ‘COVID-22’ olarak adlandırdığı yeni bir varyantın dünyaya hakim olan Delta’dan daha ölümcül olabileceği konusunda uyardı.

“Covid-22” terimi, İsviçre’deki ETH Zürih’te Sistemler ve Sentetik İmmünoloji Profesör olan Doktor, Sai Reddy’nin açıklamalarından ortaya çıktı.

İngiltere Merkezli The Sun için yazan Vanessa Chalmers’a göre Reddy, 2022’de “büyük bir risk” oluşturabilecek yeni bir varyantın ortaya çıkabileceği konusunda uyardı. Charlmers yazısında, “Buradaki vurgu; ‘olabilir’ kelimesi üzerindedir. Reddy’nin bir zaman makinesi yoksa henüz 2022’de değiliz” dedi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre; “Covid-22 şu anda tanık olduklarımızdan daha kötü olabilir” diyerek bu olasılığa “Covid-22” olarak atıfta bulunan Reddy, Alman basın yayınına konuşurken de Delta varyantı için “Covid-21” terimini kullandı.

Reddy, konu ile ilgili yaptığı açıklamasında “Böyle bir varyant ortaya çıkarsa, bunu mümkün olduğunca erken tespit etmeli ve aşı üreticilerinin aşıyı hızla yeni varyantı kapsayacak şekilde uyarlamasını sağlamalıyız” dedi.

MUTANT TEHDİDİ

İngiltere’de hükümete danışmanlık yapan bilim insanları, çok da uzak olmayan bir gelecekte ortaya çıkabilecek potansiyel senaryoları inceleyen bir makalede süper mutant tehdidini açıkladı.

Uzmanlar, Beta varyantının daha bulaşıcı Alfa, Gama veya Delta varyantlarıyla birleşmesi halinde gelecekteki ortaya çıkabilecek aşılara dirençli olabileceğini söylemişlerdi. “Rekombinasyon” olarak bilinen bu süreç ise artan ölüm oranları nedeniyle sağlık sistemlerinin zorlanmasına yol açabileceği belirtilmişti.

Araştırmacılar, aynı zamanda İngiltere’nin şu anki üçüncü pandemi dalgasından çıkar gibi göründüğü için hükümetin “kayıtsız olmaması gerektiği” konusunda uyarıda bulunmuştu.