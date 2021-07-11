Uzaya giden ilk milyarder Branson oldu

Uzay turizminde söz sahibi olmak isteyen İngiliz iş insanı Richard Branson bugün yapılan test uçuşunda bizzat yer aldı. Uçuş internet üzerinden de canlı olarak yayınlandı.Uçuş Türkiye saatiyle 16'da ABD'nin New Mexico eyaletinde başladı.Geçtiğimiz mayıs ayında ilk insanlı uçuş testini başarıyla tamamlayan "VSS Unity" aracıyla bu kez tam mürettebatlı ilk uçuş testi yapıldı.90 dakika sürecek uçuşta dünyadan 90 km yükseğe çıktı. Bu,, şirketin uzaya gerçekleştirdiği 4'üncü uçuş oldu.