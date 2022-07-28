Uzay ekonomisi rekor kırdı

ABD’de uzay ekonomisi üzerine yeni bir rapor yayımlandı. Uzay Vakfı tarafından hazırlanan raporda, küresel uzay ekonomisi geçen yıl 2014'ten bu yana en büyük yıllık büyümesini gerçekleştirerek 469 milyar dolara ulaştı

Son yıllarda her geçen gün gelişen uzay teknolojilerinin ekonomik boyutuna ilişkin yeni bir rapor yayımlandı.



Uzay Vakfı tarafından yayımlanan bir rapora göre, küresel uzay ekonomisi geçen yıl 2014'ten bu yana en büyük yıllık büyümesini yaşarken, 469 milyar dolarlık rekora ulaştı.



Raporda, dünya hükümetleri ve şirketlerinin roketler, uydular ve diğer uzay teknolojileri alanında toplam üretiminin yıldan yıla yüzde 9 arttığı belirtildi.



2022’DE BÜYÜMEYE DEVAM ETMESİ ÖNGÖRÜLÜYOR



2022 yılında başta ABD olmak üzere küresel pazarlarda ve ekonomide bir yavaşlama görülürken, Space Foundation CEO'su Tom Zelibor uzay ekonomisinin fırtınayı atlatması ve bu yıl büyümeye devam etmesinin beklendiğini söyledi.



Zelibor, "Belki bu rekor kıran bir sayı olmayacak ama uzay endüstrisi gerçekten de oldukça dayanıklı olduğunu gösterdi" derken, Covid pandemisinin hakim olduğuı piyasalarda endüstrinin büyümesine dikkat çekti.

2022'nin ilk altı ayında dünya çapında 75 roket fırlatıldı.

Zelibor, birleşme ve satın alma ve özel yatırım gibi uzay ekonomisindeki finansal faaliyetlerin 2022'de bir yavaşlama gördüğünü kabul ederken, hükümet ve ticari harcamaların güçlü kalmaya devam ettiğini aktardı.



UZAY ALANINDA 90’DAN FAZLA ÜLKE FAALİYET GÖSTERİYOR



Hükümet harcamalarının artmaya devam ettiğini dile getiren Zelibor, "Şu anda uzayda faaliyet gösteren 90'dan fazla ülke" olduğunu vurguladı.



Amerika Birleşik Devletleri, 60 milyar dolarlık toplam uzay bütçesi ile ikinci sırada yer alan Çin'in neredeyse dört katı harcama yapan ülke olmaya devam ediyor.



2022’NİN İLK ALTI AYINDA 75 ROKET FIRLATILDI



Zelibor, 2022'nin ilk altı ayında dünya çapında 75 roket fırlatıldığını ve 1967'de ABD ve Sovyetler Birliği'nin aya yarış sırasında belirlediği rekor hıza ulaştığını vurgularken, “Bu durum olağanüstü" dedi.



Raporda, bu yıl fırlatılan binden fazla uzay aracının yaklaşık yüzde 90'ının ticari firmalar tarafından, özellikle de Elon Musk'ın SpaceX'i tarafından fırlatılan yüzlerce Starlink internet uydusu tarafından desteklendiği belirtildi.