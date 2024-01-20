Uyuyarak 400 bin lira kazanacak işçi aranıyor!

2024 yılının en ilginç iş ilanı geçtiğimiz günlerde verildi: Bir yatak firması sadece uyuyarak 400 bin lira para kazanacak işçi arıyor!

Bensons for Bed's yeni bir iş pozisyonu olan 'Baş Uyku Sorumlusu' arayışına girdiğini duyurdu. 166 mağazasıyla ülkede faaliyet gösteren firma, işe alacağı kişiden uyku kalitesini etkileyen unsurlar, kolay uykuya dalmak için yapılması gerekenler gibi geri bildirimler isteyecek. İşin sonunda

MÜMKÜN OLAN EN İYİ UYKU ARANACAK

Yine Bensons For Bed tarafından yapılan bir araştırmaya göre ocak ayının ikinci haftası, yeni bir iş arayışına girenler için oldukça popüler bir dönem olarak öne çıkıyor. Yapılan çalışma hatırı sayılır derecede fazla işçinin 'Pazar Gecesi Hüznü'nden muzdarip olduğunu, bunun da iş tatminsizliğine ve yeni fırsat arayışına yol açtığını ortaya çıkardı. Böylece şirket, kişilerin mümkün olan en iyi uykuyu almasını sağlamayı ve böylece işle ilgili stres ve uyku yoksunluğunu gidermeyi de amaçlıyor.

UYUYARAK 400 BİN LİRA KAZANACAK

İngiltere'de 2 bin işçinin katıldığı çalışmaya göre, bir çalışan yaklaşık 3 yıl sonra yaptığı işten sıkılıyor. Araştırmaya katılan işçilerin yarısından fazlası işlerinden sıkılmaya başlamalarının, pazar gecesi iş konusunda kaygılı hissetmeyle (

Uyku düzeni ve uykunun kalitesi, hayatımızın birçok alanında önemli bir rol oynuyor. Uykusuz kalmanın, bedenimize ve zihnimize olan zararları göz önüne alındığında kalite bir uykunun önemi de ön plana çıkıyor. İşte bu nedenle İngiltere'nin en büyük yatak perakendecisi olan ', işe alacağı kişiden uyku kalitesini etkileyen unsurlar, kolay uykuya dalmak için yapılması gerekenler gibi geri bildirimler isteyecek. İşin sonunda uykusuzluk çekenlerin neleri yanlış yaptığı ve kaliteli bir uyku için yapılması gerekenler de değerlendirilecek.Yine Bensons For Bed tarafından yapılan bir araştırmaya göre ocak ayının ikinci haftası, yeni bir iş arayışına girenler için oldukça popüler bir dönem olarak öne çıkıyor. Yapılan çalışma hatırı sayılır derecede fazla işçininnden muzdarip olduğunu, bunun da iş tatminsizliğine ve yeni fırsat arayışına yol açtığını ortaya çıkardı. Böylece şirket, kişilerin mümkün olan en iyi uykuyu almasını sağlamayı ve böylece işle ilgili stres ve uyku yoksunluğunu gidermeyi de amaçlıyor.İngiltere'de 2 bin işçinin katıldığı çalışmaya göre, bir çalışan yaklaşık 3 yıl sonra yaptığı işten sıkılıyor. Araştırmaya katılan işçilerin yarısından fazlası işlerinden sıkılmaya başlamalarının, pazar gecesi iş konusunda kaygılı hissetmeyle ( yüzde 51) veya patronlarıyla aynı fikirde olamamakla (yüzde 32) başladığını itiraf etti. Katılımcıların yüzde 31'i stres nedeniyle yaşadığı uykusuzluğu alternatif iş aramaya başlamaya bir sebep olarak nitelendirdi. İşini değiştirmeyi düşünen katılımcıların yüzde 38'i daha yüksek maaş beklentisi içinde, yüzde 29'u iş stresinden muzdarip olduğunu kabul ediyor ve yüzde 23'ü de yeni bir şeyler denemek istiyor.