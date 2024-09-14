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Uyuşturucu verdiği 'öğrencisinin' eşine de tecavüz etmiş

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Fransa’yı sarsan tecavüz skandalında şoke eden yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Yeni ifadelere göre kendi eşini bayıltıp onlarca erkekle birlikte tecavüz eden Dominique Pelicot, aynı şeyi "öğrencisi" olan başka bir adamın eşine de yaptı

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Uyuşturucu verdiği 'öğrencisinin' eşine de tecavüz etmiş
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Fransa’da 80’den fazla erkeğin eşine tecavüz etmesini teşvik eden Dominique Pelicot’un yargılandığı davayla ilgili şoke eden yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Yıllarca kendisini uyuşturucuyla bayıltan eşi ve onlarca erkeğin tecavüzüne uğrayan Gisèle Pelicot, Fransa'da kadın mücadelesinin kahramanı haline gelirken suçlanan tecavüzcülerden birinin de Hüsamettin D. isimli bir Türk olduğu açıklanmıştı.

Fotoğraf ve videolardan kimlikleri tespit edilen yaşları 22 ile 70 arasında değişen 50 erkek, Dominique Pelicot ile beraber yargılanıyor.

Gisèle Pelicot, yaşadığı korkunç olayı 4 yıl önce bir polisten öğrenmişti. Yerel basına göre Dominique Pelicot, birçoğu davada yargılanan Mazan kasabası halkından erkekleri internet üzerinden buluyordu.

'Avignon Canavarı' olarak anılan 71 yaşındaki Dominique Pélicot'nun bir de aynı yöntemleri kullanan bir "öğrencisi" olduğu ortaya çıktı.

Dünkü duruşmaya yansıyan ifadelere göre, 63 yaşındaki Jean-Pierre isimli bir adam 'tecavüzcü eş' Pélicot'tan kendi eşini ilaçla bayıltıp ona tecavüz etmenin yöntemlerini öğrendi ve uyguladı.

ÖĞRENCİSİNİN EŞİNE DE TECAVÜZ ETTİ

Kamyon şoförü olan adamın, Dominique Pelicot'la "Kadının bilgisi dışında" isimli bir sohbet odasında sohbet ettiği, Pelicot'nun adama eşini bayıltması için uyuşturucu verdiği kaydedildi.

İfadenin en korkunç noktası ise, Dominique Pelicot'nun Jean-Pierre'in eşine de tecavüz ettiğinin anlatıldığı kısım oldu.

Polis, Dominique Pelicot'nun Eylül 2020’de bir alışveriş merkezinde kadınların etek altını gizlice çekerken yakalanması üzerine başlatılan soruşturma sonucunda, adamın bilgisayarında eşine ait yüzlerce fotoğraf ve video bulmuştu. 

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