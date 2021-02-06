Uykusunda telefon kulaklığı yuttu

ABD’de Brad Gauthier (38) adlı kişi uykusunda akıllı telefon üreten ünlü bir teknoloji şirketine ait kablosuz kulaklığı yuttu. Kulaklık, endoskopi işlemiyle Gauthier’in yemek borusundan çıkarıldı.

Olay, ABD’nin Massachusetts eyaletindeki Worcester kentinde meydana geldi. Brad Gauthier adlı bir kişi, uyandığında nefes almakta güçlük çektiğini fark etti.

Boğazında bir tıkanıklık hissettiğini belirten Gauthier, su içmeye çalıştığını ancak az kalsın boğulacağını ifade etti.

Hastaneye kaldırılan Gauthier’in yemek borusuna akıllı telefon üreten ünlü bir şirkete ait kablosuz kulaklığın takıldığı ortaya çıktı.