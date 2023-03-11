"Üvey babamla evlenmek verdiğim en iyi karardı"

Christy isimli bir TikTok kullanıcısı, Las Vegas'ta gerçekleşen nikah töreninden görüntüleri TikTok hesabında paylaştı.

İşin ilginç tarafı ise, damadın gelinin üvey babası olmasıydı.

Christy, 18,8 milyon izlenme olan videonun açıklamasına ise #MarryYourMomsEx etiketini attı.

Hal böyle olunca birçok kullanıcı da damadın Christy'nin annesiyle olan ilişkisini sorguladı.

