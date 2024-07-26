Utanç tablosu

Gazze’deki katliamın mimarı onur konuğu olarak ağırlandığı ABD’de, Kongre’de konuşma yaptı. Netanyahu’yu salona girişte büyük bir coşkuyla karşılayan üyeler, konuşma boyunca oturmadı ve İsrail Başbakanı’nı ayakta alkışladı



ABD Başkanı Joe Biden’a İsrailli esirlerin kurtarılması için gösterdiği çabalardan ötürü teşekkür eden Netanyahu, “Başkan Biden ile 40 yıldır tanışıyoruz ve kendisine yarım asırdır İsrail’in dostu olduğu ve kendi ifadeleriyle İrlanda asıllı ABD’li bir siyonist olmaktan gurur duyduğu için kendisine teşekkür etmek istiyorum” dedi.

ABD Kongresi dışında kendisini protesto eden göstericilere yönelik aşağılayıcı ifadeler kullanan Netanyahu, “Bildiğimiz kadarıyla, şu anda bu binanın çevresinde devam eden İsrail karşıtı protestoları İran finanse ediyor. Eşcinselleri vinçlere asan ve saçlarını örtmedikleri için kadınları öldüren Tahran’daki zalimler sizi övüyor, destekliyor ve finanse ediyorsa, siz resmen İran’ın kullanışlı ahmakları haline gelmişsiniz demektir” dedi.

DIŞARDA ON BİNLER PROTESTO ETTİ

İsrail Başbakanı’nın konuşması öncesinde alınan geniş güvenlik önlemleri, 6 Ocak 2021’deki ABD Kongresi baskınından bu yana alınan en yoğun önlemler olarak yorumlandı. Konuşma sırasında Kongre dışında binlerce kişi İsrail karşıtı gösteri gerçekleştirirken, polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Çıkan olaylarda çok sayıda gösterici polis tarafından gözaltına alındı.

ANKARA’DAN SERT TEPKİ

Netanyahu’nun ABD Kongresi’ndeki konuşmasına Ankara’nın tepkisi sert oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Gazze’de soykırım yapmak suçundan Uluslararası Adalet Divanı önünde sanık bir yöneticinin ABD Kongresinde gördüğü utandırıcı teveccüh, insani değerler, uluslararası hukuk ve demokrasinin geleceği bakımından endişe vericidir. Filistin halkının yanında olmaya, herkes için adaleti ve barışı savunmaya devam edeceğiz” dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da “Uluslararası mahkemelerde yargılanan bir katliamcıyı, insan hakları, demokrasi, adalet namına insanlığın ne kadar kazanımı varsa tümünü ayaklar altına alarak ayakta alkışlayan topluluk, bu katliamın ortakları olarak insanlığın hafızasına kazınmıştır. Yazıklar olsun size…” ifadelerini kullandı.





Gazze ’deki katliamlara sessiz kalan ABD’de, 24 Temmuz utanç günü oldu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Kongre’de büyük coşkuyla karşılandı. Amerikalılar’a “Düşmanımız düşmanınız, zaferimiz zaferinizdir” sözleriyle seslenen Netanyahu’nun konuşması ayakta alkışlandı. Konuşma 72 kez kesildi, İsrail lideri “Alkışlamayın” diye uyarmak zorunda kaldı. İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının başlamasından bu yana ilk defa ABD Kongresi’ne seslenen Netanyahu, konuşmasının başında Gazze’de çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 39 bin Filistinlinin hayatını kaybettiği savaşı “medeniyet ve barbarlık” arasında yapılan bir savaş olarak tanımladı. Netanyahu, “Bu, ölümü yüceltenlerle yaşamı kutsayanlar arasındaki çatışmadır. Medeniyet güçlerinin zafer kazanabilmesi için ise ABD ile İsrail’in bir arada durması gerekiyor. Çünkü bir arada durduğumuzda çok basit bir şey oluyor; biz kazanıyoruz ve onlar kaybediyor. Dostlarım, bugün size bir şeyin teminatını vermeye geldim. Kazanacağız” dedi.ABD Başkanı Joe Biden’a İsrailli esirlerin kurtarılması için gösterdiği çabalardan ötürü teşekkür eden Netanyahu, “Başkan Biden ile 40 yıldır tanışıyoruz ve kendisineasırdır İsrail’in dostu olduğu ve kendi ifadeleriyle İrlanda asıllı ABD’li bir siyonist olmaktan gurur duyduğu için kendisine teşekkür etmek istiyorum” dedi.ABD Kongresi dışında kendisini protesto eden göstericilere yönelik aşağılayıcı ifadeler kullanan Netanyahu, “Bildiğimiz kadarıyla, şu anda bu binanın çevresinde devam eden İsrail karşıtı protestoları İran finanse ediyor. Eşcinselleri vinçlere asan ve saçlarını örtmedikleri için kadınları öldüren Tahran’daki zalimler sizi övüyor, destekliyor ve finanse ediyorsa, siz resmen İran’ın kullanışlı ahmakları haline gelmişsiniz demektir” dedi.DIŞARDA ON BİNLER PROTESTO ETTİİsrail Başbakanı’nın konuşması öncesinde alınan geniş güvenlik önlemleri, 6 Ocak 2021’deki ABD Kongresi baskınından bu yana alınan en yoğun önlemler olarak yorumlandı. Konuşma sırasında Kongre dışında binlerce kişi İsrail karşıtı gösteri gerçekleştirirken, polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Çıkan olaylarda çok sayıda gösterici polis tarafından gözaltına alındı.ANKARA’DAN SERT TEPKİNetanyahu’nun ABD Kongresi’ndeki konuşmasına Ankara’nın tepkisi sert oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Gazze’de soykırım yapmak suçundan Uluslararası Adalet Divanı önünde sanık bir yöneticinin ABD Kongresinde gördüğü utandırıcı teveccüh, insani değerler, uluslararası hukuk ve demokrasinin geleceği bakımından endişe vericidir. Filistin halkının yanında olmaya, herkes için adaleti ve barışı savunmaya devam edeceğiz” dedi.TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da “Uluslararası mahkemelerde yargılanan bir katliamcıyı, insan hakları, demokrasi, adalet namına insanlığın ne kadar kazanımı varsa tümünü ayaklar altına alarak ayakta alkışlayan topluluk, bu katliamın ortakları olarak insanlığın hafızasına kazınmıştır. Yazıklar olsun size…” ifadelerini kullandı.