Ünlülerden Ukrayna – Rusya savaşına tepki

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim tırmanırken, dünyanın dört bir yanından ünlüler de yaşanan bu krize tepki göstermeye başladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz günlerde ülkenin doğusunda özel bir askeri operasyon yapılacağını duyurmuştu. Putin’in konuşmasından kısa bir süre sonra da Kharkiv, Kramatorsk ve Mariupol’un yanı sıra başkent Kiev’in eteklerinden patlamalar bildirildi. Ukrayna’da yaşananlara sanat ve gösteri dünyası da kayıtsız kalmadı.

Stephen King, Penelope Cruz, Cardi B, Mark Ruffalo, Jared Leto gibi birbirinden ünlü isim yaşananlara tepki gösterdi.

Stephen King

Stephen King Twitter’da yaşananlarla ilgili şöyle yazdı: “Çocukken çoğumuzun oyun alanında öğrendiği şey: Büyük bir çocuk küçük bir çocuğu döverken beklemezsiniz. Koca çocuğu durdurmak için bir veya iki yumruk yiyebilirsin, ama yapılacak doğru şey bu.”

King, ardından da bir kullanıcının Putin ile ilgili hazırladığı meme’i retweetledi.

Cardi B

Cardi B ise savaşı kınayarak şu satırlara yer verdi: “Keşke bu dünya liderleri güç konusunda tökezlemeyi bıraksalar ve gerçekten kimin etkilendiğini gerçekten düşünseler, ayrıca tüm dünya bir krizde. Savaş, yaptırımlar, istilalar liderlerin yapacağı son şey olmalı.”

Annie Lennox

İskoç Müzisyen Annie Lennox da Avrupa’da yaşananlara sesini yükseltenler arasında. Akademi Ödüllü Lennox ise şu satırlara yer verdi: “Doğduğumdan beri – 2. Dünya Savaşı’nın bitiminden on yıl sonra – toplamda 67 yıl ‘barışçıl’ bir bağlamda yaşama ayrıcalığına sahip oldum. Bu yaşananları hiçbir şekilde kabul etmiyorum ve bu nedenle ‘savaş’ kavramını kabul edilemez bir barbarlık olarak görüyorum.”

Rusya’nın Ukrayna saldırısı için Hollywood ünlülerinden en aktif yanıt, şu anda Ukrayna’da bulunan ve ülkedeki Rus saldırganlığı üzerine bir belgesel üzerinde çalışan Sean Penn’den geliyor.

Zelenskyy’nin ofisi Facebook’ta ünlü oyuncunun ülkeye gelişiyle ilgili şu açıklamaları yaptı: “Sean Penn, diğerlerinin, özellikle de batılı politikacıların sahip olmadığı cesareti gösteriyor. Yönetmen, şu anda Ukrayna’da olan tüm olayları kaydetmek ve dünyaya Rusya’nın ülkemizi işgali hakkındaki gerçeği anlatmak için özel olarak Kiev’e geldi.”

John Cena

Hem başarılı bir güreşçi hem de oyuncu olan John Cena ise HBO Max’de yayınlanan Peacemaker isimli DC evreninden kurgusal karakterine atıfta bulunuyor ve “keşke güçlerini gerçek hayata akıtabilseydim” diyor. Cena, dizide kendini dünya barışına adamış bir karakteri canlandırıyor.

Mark Ruffalo

Marvel Sinema Evreni’nde Hulk’ı canlandıran ve sık sık aktivist tutumuyla dikkat çeken Mark Ruffalo da Avrupa’da yaşananlara kayıtsız kalmıyor. Ruffalo, Avrupa’daki tüm masum insanlara özellikle de gençlere sevgi ve iyi dileklerini gönderdiğini belirtirken “bu yıkımı hak edecek hiçbir şey yapmadınız” diyor.

Chernobyl’de yaşananları mini bir dizi ile ekrana taşıyan Craig Mazin, olanları kınadı.

Ukrayna’daki nükleer felaket hakkında HBO’nun mini dizisi Chernobyl’in Emmy Ödüllü yaratıcısı Craig Mazin, Rusya’nın santrali ele geçirmesi hakkında yorum yaptı: “Korkunç. Bulabildiğim tek olumlu bakış açısı, Putin’in tesisi sürdürmek için bu kadın ve erkeklere ihtiyacı olması, çünkü nasıl yapılacağını bilen tek kişi onlar. Ama inkâr edilemez bir şekilde hastalıklı bir yöntem. Silah zoruyla bilim…”

Jared Leto

Son olarak House of Gucci ile öne çıkan Jared Leto da Ukrayna’da yaşananlardan dolayı çok üzgün olduğunu belirtti.



Penelope Cruz da Instagram hikayelerinde bir UNICEF gönderisini paylaşarak Ukraynalı çocuklar için endişelerini dile getirdi. Ünlü oyuncu, “Ukraynalı çocukların şu anda her şeyden çok ihtiyaç duyduğu şey, barış” diye yazdı.

Piers Morgan

Ünlü İngiliz sunucu Piers Morgan ise; “Bu, dünyanın geri kalanının onu durduracak cesarete veya iradeye sahip olmadığını düşünen kabadayı bir çocuk haydut tarafından yapılan bir savaş… Utanç verici” diye yazdı.



Amerikalı oyuncu Vera Farmiga da Instagram hesabında hem hikayeler bölümüne hem de paylaşım olarak Ukrayna – Rusya savaşı ile ilgili gönderiler ekledi.