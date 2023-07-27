Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti

İrlandalı şarkıcı Sinéad O'Connor 56 yaşında hayatını kaybetti

İrlandalı şarkıcı ve eylemci Sinéad O'Connor 56 yaşında hayatını kaybetti.1980'li yıllarda şöhrete ulaşan şarkıcı, dünya çapında hayranlara sahip olmuştu.Şarkıcı, en çok da 1990'da çıkardığı dünya sıralamalarında birinci olan Nothing Compares 2 U şarkısıyla biliniyordu.Siyasi ve sosyal görüşlerinde muhalif bir tavır takınan şarkıcı, 10 stüdyo albümü çıkardı.O'Connor'ın ilk albümü The Lion and the Cobra 1987'de çıktı ve ABD ve İngiltere'de ilk 40'a girdi.Nothing Compares 2 U adlı hit şarkısının bulunduğu bir sonraki albümü "I Do Not Want What I Haven't Got" bir numaraya yükseldi.Dublinli sanatçının 17 yaşındaki oğlu Shane geçen yıl kayıp olduğu bildirildikten sonra ölmüştü.Oğlunun ölümünün ardından sosyal medyada yazan şarkıcı oğlunun "dünyadaki mücadelesini sonlandırmaya karar verdiğini" söylemiş ve "hiç kimsenin bu örneği takip etmemesini" dilemişti.2018'de İslam'ı kabul eden ve Şuheda adını alan O'Connor, sahne adını değiştirmemişti.Sinéad O'Connor'ın kariyerindeki en kayda değer olaylardan biri, davet edildiği Amerikan NBC kanalında yayımlanan televizyon programı Saturday Night Live'da Papa 2. John Paul'ün resmini yırtmasıydı.O'Connor, canlı yayında Bob Marley'in War şarkısını seslendirdikten sonra, Katolik Kilisesini protesto için kameraya bakıp, "gerçek düşmanla savaşın" demişti.O'Connor bu nedenle NBC ekranlarından ömür boyu yasaklanmış ve ABD'de aleyhinde gösteriler yapılmıştı. New York'taki Times Meydanı'ndaki bir eylemde albümleri tahrip edilmişti.O'Connor 2021'de New York Times gazetesine yaptığı açıklamada "Yaptığımdan üzgün değilim. Harikaydı" demişti.