Ünlü ressamın kraliçe portreleri çalındı

Pop art akımının en önemli temsilcilerinden ABD'li sanatçı Andy Warhol'un İngiltere, Danimarka ve diğer kraliyet üyelerinin portrelerinden oluşan "Reigning Queens" serisinden iki tablo, Hollanda'daki galeriden çalındı. Dört tabloyu çalmaya çalışan hırsızlar, iki tabloyu araçlarına sığdıramayınca zarar görmüş halde sokakta bıraktı.

ABD’li ünlü sanatçı Andy Warhol’a ait 'Reigning Queens' serisinden iki eser, Hollanda’nın Kuzey Brabant bölgesindeki MPV Galerisi’nden çalındı.

Galerinin sahibi Mark Peet Visser, hırsızların 1985 yılına ait, İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Svaziland kraliçelerinin portrelerinden oluşan seriden dört tabloyu çalmaya çalıştığını; ancak iki tabloyu araçlarına sığdıramadıkları için sokakta bıraktıklarını belirtti.

Hırsızların galeriye bir araçla geldiği ve kapıyı patlatarak içeri girdiği aktarıldı.

Güvenlik kamerası görüntülerinin “amatörce” bir hırsızlık olduğunu gözler önüne serdiğini ifade eden Visser, patlama sonucu galerinin yanı sıra çevredeki dükkanların da zarar gördüğünü açıkladı.

ARACA SIĞDIRAMADILAR

Hırsızların, Kraliçe II. Elizabeth ve Danimarka’nın eski kraliçesi II. Margrethe’nin tablolarını da içeren dört eseri çalmaya çalıştığı ancak araçlarına sığmayan iki eseri sokakta bıraktıkları kaydedildi.

SOKAKTA BIRAKTILAR

Visser, şüphelilerin eserlere onarılamaz zararlar verdiğini ifade ederek, çerçevelerden sökülmüş halde bırakılan tabloların sokakta bulunduğunu bildirdi.