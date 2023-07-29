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Ünlü rapçinin yüzüğü rekor fiyata satıldı

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Dünyaca ünlü rap şarkıcısı Tupac Shakur’un taç yüzüğü, açık artırmada 1 milyon doların üzerinde bir fiyatla satılarak rekor kırdı

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Ünlü rapçinin yüzüğü rekor fiyata satıldı
1996 yılında bir suikasta kurban giden Shakur’un altın, yakut ve pırlantadan oluşan taç yüzüğü, New York’ta ünlü Sotheby’s müzayede evinde düzenlenen açık artırmayla satıldı Dünyaca ünlü rap şarkıcısı Tupac Shakur’un taç yüzüğü, açık artırmada 1 milyon doların üzerinde bir fiyatla satılarak rekor kırdı. 1996 yılında bir suikasta kurban giden Shakur’un altın, yakut ve pırlantadan oluşan taç yüzüğü, New York’ta ünlü Sotheby’s müzayede evinde düzenlenen açık artırmayla satıldı. 1,16 milyon doların üzerinde bir fiyata satılan ABD’li rap şarkıcısının yüzüğü, şu ana kadar Hip Hop sanatı icra eden sanatçılara ait en değerli mücevher olarak kayıtlara geçti. Açık artırma öncesi Tupac Shakur’un kendi tasarladığı yüzük için 300 bin dolar arasında değer biçilmişti. Tupac Shakur, 1990’lı yılların başında yalnızca ABD’de değil, tüm dünyada hızla tanınan ve sevilen rap müzik sanatçısı haline gelmişti. Hem dünyanın dört bir yanındaki müzikseverleri hem de bir parçası olduğu rap müzik dünyasını önemli ölçüde etkilemeyi başaran Tupac kısa kariyerine rağmen bir efsane haline geldi. Şarkıcı ve söz yazarı sanatçı, siyasi demeçleriyle de kamuoyunda adını sıkça duyurmuştu. Las Vegas kentinde 7 Eylül 1996 akşamı suikasta kurban giden sanatçının katilleri aradan geçen 27 yıla rağmen hala bulunamadı.

 
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