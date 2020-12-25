Ünlü kahinden korkutan 2021 kehanetleri

Tarihin en ünlü kahinine göre gelecek yıl Putin suikaste uğrayacak, Trump gizemli bir hastalığa yakalanacak, Avrupa ekonomisi çökecek ve bir ejderha ortaya çıkacak. Geleceği gören ismin 2021’de verdiği tek bir müjde var.

1.Bugüne kadar Sovyetler Birliği’nin dağılmasından 11 Eylül saldırılarına,Çernobil faciasından Prenses Diana’nın ölümüne ve Brexit’e kadar birçok olayı önceden bildi.

2.1989 yılında Sovyetler Birliği’ne ait Kursk denizaltısının batacağını söylemesi gözleri görmeyen kahini dünya çapında üne kavuşturdu.

3.Kabus gibi geçen 2020’nin ardından 2021’e sayılı günler kala, gözler bir kez daha Balkanların Nostradamus’u Baba Vanga’nın tahminlerine çevrildi.

4.Gözleri görmeyen Baba Vanga’ya göre, 2021’de insanlık koronavirüs salgınıyla boğuşurken kansere çare bulunacak ve hastalık zincire vurulacak.

5. Gelecek yılın tahminleri arasında Rusya lideri Vladimir Putin’in suikaste kurban gideceği bulunuyor. Suikaste girişecek kişi bir Rusya vatandaşı olacak

6. ABD’de 3 Kasım seçimlerini kaybeden Başkan Donald Trump için 2021 hiç de iyi geçmeyecek. Baba Vanga’ya göre, Trump gizemli bir hastalığa yakalanacak.

7. 2021 tahminleri arasında ABD’nin 45. başkanının, yani Trump’ın gizemli hastalığı beyin travması ve sağırlığa yol açacak.

8. Gelecek yıl petrol üretiminin duracağını, dünyanın dinleneceğini tahmin eden Baba Vanga, trenlerin ise güneş enerjisiyle uçacağını öngördü.

9.Radikal teröristlerin Avrupa’da kimyasal silah kullanacağını belirten Baba Vanga, ayrıca dünyanın büyük felaketler yaşayacağını söyledi.

10.”Sonuçlar insanları değiştirecek. Zor zamanlar gelecek” diyen kahin, 2021’de bir ejderhanın ortaya çıkacağını tahmin etti.

11.”Ortaya çıkacak güçlü ejderha insanlığı ele geçirecek. Üç dev birleşenden oluşacak. Avrupa ekonomisi çökecek.”

12.Gerçek adı Vangelia Gushterova olan Bulgar kahinin tahminleri arasında bazı insanların kırmızı para kullanacağı da var. Gördüğü sayılar ise 100, 5 ve birçok sıfır.

13.Tercümanlarına göre, Baba Vanga’nın ejderha olarak gördüğü aslında Çin. Üç dev ise Rusya, Hindistan ve Çin. Söz konusu kırmızı paralar ise 100 Yuan ve 500 Ruble.

14.Ünlü kahine göre insanlık gelecek 200 yıl içinde uzaylılarla iletişime geçecek, evrende yaşam keşfedilecek ve birden dünyada yaşamın nasıl başladığı görünecek.

15.İlginç tahminleriyle büyük takipçi kitlesine sahip olan Baba Vanga, bugünkü Makedonya topraklarında dünyaya gözlerini açtı.

16.12 yaşında kör oldu, bir fırtına tarafından sürüklendi ve takipçilerine göre bu olaydan sonra geleceği görmeye başladı.

17.Takipçilerine göre söylediklerinin yüzde 85 doğru çıkan Baba Vanga, Bulgaristan’da 1996 yılında 75 yaşında hayatını kaybetti.

18.Hayattayken iki dünya savaşı birden yaşayan Baba Vanga’ya göre, kıyamet 5079 yılında kopacak.

19.Ölümünün üzerinden neredeyse çeyrek asır geçmesine rağmen her yıl sonunda gündeme gelen kahinle ilgili Washington Post gazetesi 2012 yılında bir haber yayınlamıştı.

20.Gazetenin araştırmasına göre, Baba Vanga adına gündeme getirilen tahminlerin çoğu aslında viral olan Rus sosyal medya paylaşımlarına dayanıyor.