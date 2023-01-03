Ünlü aktör Jeremy Renner yoğun bakımda

Kaza nedeniyle göğüs travması geçiren Renner’ın ameliyattan çıktığı fakat durumunun hâlâ kritik olduğu açıklandı. Nevada’da evinin önündeki karı temizlerken kaza geçiren oyuncu Pazar günü helikopterle hastaneye kaldırılmıştı.
ABD bir haftadan uzun süredir kar fırtınasının etkisi altında. Sadece geçen hafta sonu sekiz eyalette 60’tan fazla kişi hayatını kaybetti.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.