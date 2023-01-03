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Ünlü aktör Jeremy Renner yoğun bakımda

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ABD’li aktör Jeremy Renner, kar temizleme aracıyla geçirdiği kazanın ardından yoğun bakıma kaldırıldı.

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Ünlü aktör Jeremy Renner yoğun bakımda
Kaza nedeniyle göğüs travması geçiren Renner’ın ameliyattan çıktığı fakat durumunun hâlâ kritik olduğu açıklandı. Nevada’da evinin önündeki karı temizlerken kaza geçiren oyuncu Pazar günü helikopterle hastaneye kaldırılmıştı.
ABD bir haftadan uzun süredir kar fırtınasının etkisi altında. Sadece geçen hafta sonu sekiz eyalette 60’tan fazla kişi hayatını kaybetti.
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