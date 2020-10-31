banner480
banner69
LTB’den okullara 200 tablet
LTB’den okullara 200 tablet
14 0
Deprem Yunan adası Sisam'ı da vurdu
Deprem Yunan adası Sisam'ı da vurdu
55 0
 
Merit Lefkoşa Hotel 12 hizmet yılını personeliyle kutladı
Merit Lefkoşa Hotel 12 hizmet yılını personeliyle kutladı
21 0
Avrupa’da imrenerek gezdiğimiz müzeleri kendi ülkemizde görmek gurur verici”
Avrupa’da imrenerek gezdiğimiz müzeleri kendi ülkemizde görmek gurur verici”
22 0
Hayvancılık büyük sıkıntı içinde
Hayvancılık büyük sıkıntı içinde
50 0
“Okullarda yeterli önlem yok”
“Okullarda yeterli önlem yok”
17 0
5 öğrenci ve 2 öğretmen pozitif
5 öğrenci ve 2 öğretmen pozitif
118 0
banner529

Ünlü aktör hayatını kaybetti

banner476

Ünlü aktör hayatını kaybetti

 James Bond karakteri ile özdeşleşen ünlü İskoç aktör Sean Connery, 90 yaşında hayatını kaybetti.

Onlarca yıla yayılan oyunculuk kariyerinde Connery, bir Oscar ödülü, iki Bafta ve üç de Golden Globe ödülünün sahibiydi.

Yedi kez James Bond karakterini canlandıran Connery, birçok oylamada, 007'yi oynayan en iyi aktör olarak değerlendirilmişti.

Oscar ödülüne ise 1988 yılında, The Untouchables (Dokunulmazlar) filmindeki yardımcı erkek oyuncu rolüyle uzandı.

Sean Connery, 2003'teki 'Muhteşem Kahramanlar' filminden beri hiçbir yapımda rol almadı.

Connery 2000 yılında, Kraliçe tarafından şövalyelik ünvanı aldı.
Bu yılın ağustos ayında Connery 90. yaşını kutlamıştı.

banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.