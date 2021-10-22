Ünlü aktör görüntü yönetmeninin ölümüne neden oldu

Ünlü oyuncu Alec Baldwin, çekimleri süren filmin setinde yaşanan kaza sonrası 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in ölümüne neden oldu.

Çekimleri ABD’nin New Mexico eyaletinde süren “Rust” filminin setinde şoke eden olay… “Harland Rust” rolündeki 63 yaşındaki Alec Baldwin‘in elindeki kurusıkı silahtan çıkan mermiler görüntü yönetmeni Halyna Hutchins ile senarist-yönetmeni Joel Souza‘ya isabet etti. Ağır yaralı olarak helikopterle New Mexico Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan 42 yaşındaki Hutchins tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 48 yaşındaki Souza’nın tedavisi ise Christus St. Vincent Bölge Tıp Merkezi’nde sürüyor.

Santa Fe Şerif Departmanı’ndan yapılan açıklamada “Alec Baldwin sorgulandı ve serbest bırakıldı. Hiçbir suçlama ve tutuklama yapılmadı” denildi. Bonanza Creek Çiftliği’nde sürdürülen çekimlere ara verildi.