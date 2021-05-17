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UNICEF’ten G7 ülkelerine çağrı

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UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore, Hindistan'ın aşı ihracatında yaşanan aksamadan kaynaklanan ciddi açığı telafi etmek için, G7 ülkerinden acil durum önlemi olarak COVAX aşı programına aşı tedariği sağlamasını istedi.

UNICEF’ten G7 ülkelerine çağrı
 

Hindistan, COVAX programı için Serum Enstitüsü tarafından üretilen AstraZeneca aşılarının ihracatını ülkede ikinci dalga vakalarıyla mücadele etmede kullanmak için kısmıştı.

Özellikle gelişmemiş ülkelere aşı dağıtımını sağlamak için kurulan COVAX programı kapsamında koronavirüs aşılarının tedariğini sağlamakla sorumlu UNICEF, Mayıs’ın sonuna kadar 140 milyon doz aşı açığı olacağını, Haziran sonuna kadar ise 190 milyon açık olacağını tahmin ediyor.

FAZLA DOZLAR ACİLEN PAYLAŞILMALI

Fore, “Fazla dozların derhal paylaşılması acil ve gerekli bir önlem ve bu hemen yapılmalı” diyerek bunun kırılgan durumdaki ülkelerin salgının merkezi olmasının önüne geçebileceği ifade etti.

Fore, Airfinity bilgi ve analiz şirketinin araştırmasına atıfta bulunarak G7 ülkelerinin Haziran, Temmuz ve Ağustos için ellerindeki aşının yalnızca %20’sini paylaşarak yaklaşık 153 milyon aşı bağışlayabileceğini ve bunun kendi nufüslarını aşılama hedefini etkilemeyeceğini belirtti.

Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Birleşik Krallık ve ABD’nin oluştuğu G7’nin liderleri 11-13 Haziran’da İngiltere’de toplanacak.

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