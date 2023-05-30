UNESCO'da plastik kirliliğine karşı çözümler müzakere ediliyor

Dünyada plastik kirliliğini ortadan kaldırmayı hedefleyen uluslararası anlaşmaya gelecek yılın sonunda varılması amacıyla ikinci müzakere faslı UNESCO'nun Paris'teki merkezinde dün başladı. 2 Haziran'a kadar devam edecek müzakerelere 175 ülkeden temsilciler katılıyor.

Plastik Kirliliği Konusunda Hükümetler Arası Müzakere Komitesi Başkanı Gustavo Meza-Cuadra Velasquez, ilk günün ardından katıldığı basın toplantısında müzakere sürecine dair açıklamalarda bulundu.

Meza-Cuadra Velasquez, plastik kirliliği konusunda kaybedecek zamanın olmadığını ve hızlıca harekete geçilmesi gerektiğini vurgulayarak "Plastikler çevremiz ve sağlığımız için giderek daha ciddi bir sorun teşkil ediyor." dedi.

Müzakerelerin, Uruguay'ın Punta del Este kentinde 2022’de düzenlenen ilk faslında anlaşmanın oluşturulması için ciddi kararlar alındığını kaydeden Meza-Cuadra Velasquez, Komite'nin sekretaryasının anlaşmaya eklenebilecek seçeneklerin olduğu belgeyi hazırladığını belirtti.

Komite Başkanı, bu çalışma haftasının amacının, anlaşmaya dahil edilmesi gereken unsurların neler olduğunu bilmek ve bu belge temelinde müzakereleri başlatmak olduğunu ifade etti.

İlk toplantıda katılımcıların görüşlerinin dinlendiğini kaydeden Meza-Cuadra Velasquez, artık tarafların aynı fikre yöneldiği alanların belirlenmesi gerektiğini ifade etti.

Meza-Cuadra Velasquez, Paris'teki müzakere faslının ardından anlaşmaya varmak için 3 müzakere faslı kaldığını anımsattı.

- Müzakerelerde daha fazla bilim insanı ve STK olması çağrısı

UNESCO binasının önünde, söz konusu müzakerelere daha fazla bilim insanı ve sivil toplum kuruluşunun (STK) katılabilmesi çağrısıyla gösteri düzenlendi.

Göstericiler ellerinde "Plastik kirlilik öldürüyor" yazılı pankart taşıdı.

Birleşmiş Milletler Çevre Meclisi (UNEA), 2022'de Kenya'nın başkenti Nairobi'de, dünyadaki plastik kirliliğini ortadan kaldırmayı amaçlayan uluslararası bağlayıcı bir anlaşmanın 2024 sonu itibarıyla imzaya açılmasını öngören kararı kabul etmişti.

Anlaşma, plastik ürünlerin üretimden dönüşüme tüm sürecinin kontrol edilebilmesini ve çevre kirliliğine yol açmasının önlenmesini amaçlıyor.

Söz konusu anlaşmaya varılması amacıyla 5 müzakere faslı düzenlenmesi kararlaştırılmıştı. İlk müzakere faslı 2022'de Uruguay'da yapılırken ikinci müzakere faslı Paris'te 2 Haziran'a kadar sürecek.